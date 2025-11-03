«ПСЖ» регулярно теряет очки, в том числе и в домашних матчах». Нагучев сделал прогноз на суперигру ЛЧ между парижанами и «Баварией»

4 ноября в 23.00 по московскому времени в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле сыграет с «Баварией». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 23:00. Parc des Princes (Париж)

В какой форме «ПСЖ»

«ПСЖ» не проигрывает на протяжении восьми матчей во всех турнирах. Заметно, что такая стабильность с каждой новой игрой дается команде Луиса Энрике все сложнее, так как в последних встречах парижане сбавили обороты. После разгромной победы над «Байером» (7:2) в Лиге чемпионов и «Брестом» (3:0) в лиге 1 «ПСЖ» дважды подряд забил всего по мячу и один раз потерял очки. В двух матчах чемпионата подопечные Энрике сыграли вничью с «Лорьяном» (1:1) и обыграли «Ниццу» (1:0), причем победа над «Ниццей» была одержана лишь в добавленное время благодаря голу Гонсалу Рамуша. «ПСЖ» не скупился на удары по воротам соперника (28), но реализация подвела.

Очевидно, что к игре с лидером Бундеслиги сильнейшая команда Франции постарается подойти в лучшей форме, но такой неожиданный спад не может не волновать, как и кадровые проблемы. Перед матчем с «Баварией» травмировался Дезире Дуэ, забивший два гола в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Дуэ точно не успеет восстановиться к игре с мюнхенцами, также встречу пропустит дисквалифицированный в прошлом туре Илья Забарный.

В какой форме «Бавария»

«Бавария» демонстрирует блестящую форму, продлив победную серию до внушительных 15 встреч. Мюнхенцам нет равных в чемпионате Германии, где они пропустили всего четыре гола при 33 забитых и победили всухую в двух последних турах (оба раза — 3:0). В Лиге чемпионов команда Венсана Компани впечатляет не меньше: во всех трех встречах еврокубка мюнхенцы забивали минимум три мяча: 3:1 — с «Челси», 5:1 — с «Пафосом», 4:0 — с «Брюгге». Конечно, можно отметить серьезную разницу в классе с соперниками, но это не отменяет того, что «Бавария» идет на втором месте в сводной таблице, уступая лидирующим парижанам лишь по дополнительным показателям. В лидерах и Харри Кейн, который делит с Килианом Мбаппе из «Реала» первую строчку по забитым голам в турнире (оба — по пять). В прошлом туре ЛЧ Харри забил всего один мяч, но в двух предыдущих играх отметился дублями.

У «Баварии» в лазарете находятся Альфонсо Дэвис, Джамал Мусиала и Хироки Ито. Эти исполнители пропустили все официальные матчи нынешнего сезона, так что нет оснований полагать, что их отсутствие всерьез повлияет на форму команды.

«ПСЖ» — «Бавария»: статистика личных встреч

В пяти последних очных встречах «Бавария» одержала четыре победы и уступила парижанам лишь на клубном чемпионате мира 2025 года (0:2). Во всех этих пяти матчах забивала только одна команда, каждый раз — не больше двух голов.

Прогноз Романа Нагучева на матч ПСЖ — «Бавария» 4 ноября

«ПСЖ» — «Бавария» — как будто бы очень простой матч, учитывая, что «Париж» регулярно теряет очки, в том числе и в домашних матчах против середняков, а «Бавария» находится на ходу. Мне кажется, что можно рискнуть и предложить вариант, который случался и в прошлом сезоне, когда Матвей Сафонов допустил ошибку и «Бавария» одержала победу. И сейчас ровно то же самое. Можно взять простую победу «Баварии», но мне нравится идти через «верх», потому что все-таки это команда достаточно результативная. Думаю, что «Бавария» победит и тотал больше 2.5» — самый оптимальный вариант», — считает Нагучев.

В букмекерской компании FONBET на вариант «победа «Баварии» и тотал больше 2.5 мяча» в предстоящем матче с «ПСЖ» можно поставить за 3.20.

