«С такими задачами они обычно справляются». Прогноз Нагучева на игру «ПСЖ» — «Ман Сити»

22 января в 23.00 по московскому времени «ПСЖ» примет «Манчестер Сити» в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

В какой форме «ПСЖ»

Парижане очень уверенно лидируют в лиге 1. После 18 туров они набрали 46 очков и на девять баллов опережают «Марсель», который идет на второй строчке. В пяти предыдущих матчах чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл вничью с «Осером» (0:0) и победил «Лион» (3:1), «Монако» (4:2), «Сент-Этьен» (2:1) и «Ланс» (2:1). При этом последняя встреча получилась тяжелой для подопечных Луиса Энрике. После первого тайма «Пари Сен-Жермен» уступал со счетом 0:1, но после перерыва прибавил и одержал победу благодаря голам Фабиана Руиса и Брэдли Барколя. Кроме того, в начале 2025 года парижане завоевали первый трофей в сезоне, обыграв «Монако» в Суперкубке Франции (1:0).

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

А вот в Лиге чемпионов дела у «ПСЖ» складываются неудачно. В шести турах команда набрала лишь семь очков и располагается на 25-й позиции общего этапа турнира, вне зоны плей-офф. Парижане одолели «Жирону» (1:0), уступили «Арсеналу» (0:2), разошлись миром с ПСВ (1:1), потерпели поражение от «Атлетико» (1:2) с «Баварией» (0:1) и разгромили «Зальцбург» (3:0). Стоит отметить, что матч против «Зальцбурга» стал первым в текущем розыгрыше ЛЧ, в котором «Пари Сен-Жермен» сумел забить больше одного гола.

В какой форме «Манчестер Сити»

«Сити» постепенно выходит из кризиса. В пяти предыдущих турах АПЛ «горожане» не потерпели ни одного поражения. На этом отрезке они сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1), взяли верх над «Лестером» (2:0) и «Вест Хэмом» (4:1), поделили очки с «Брентфордом» (2:2) и сокрушили «Ипсвич» (6:0). Главным героем последнего поединка с «Ипсвичем» стал Фил Фоден, который оформил дубль и отдал результативную передачу. Тем не менее подопечные Пепа Гвардиолы продолжают находиться вне зоны Лиги чемпионов. Правда, отставание команды от «Челси» с четвертой позиции составляет лишь два балла.

Непростое положение у «Манчестер Сити» и в Лиге чемпионов. С восемью очками в активе манкунианцы занимают 22-е место в общем этапе турнира. Они стартовали с ничьей против «Интера» (0:0), после чего не оставили шансов «Словану» (4:0) и пражской «Спарте» (5:0). Однако затем «Сити» крупно проиграл «Спортингу» (1:4), упустил победу над «Фейеноордом» (3:3) и потерпел поражение от «Ювентуса» (0:2). Примечательно, что матч против «Старой синьоры» стал единственным за последние девять встреч во всех турнирах, в котором «горожане» не забили.

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

«Манчестер Сити» имеет существенное преимущество в очных противостояниях команд. В семи матчах «горожане» одержали четыре победы при двух ничьих и поражении. В последний раз соперники встречались в сезоне-2021/22. Тогда на групповом этапе Лиги чемпионов парижане выиграли на своем поле (2:0), но в ответном поединке манкунианцы взяли реванш (2:1).

Прогноз Романа Нагучева на матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити» 22 января

«Похоже, «Манчестер Сити» выздоравливает. В последнем матче АПЛ «горожанам» удалось в гостях очень крупно разгромить «Ипсвич». В то же время «ПСЖ» не без труда обыграл «Ланс» в предыдущей встрече лиги 1. Не знаю, что поможет парижанам, но есть ощущение, что все равно «Пари Сен-Жермен» несколько слабее «Сити». К тому же в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов у манкунианцев довольно легкий соперник. Так что для того, чтобы попасть в плей-офф турнира, подопечным Гвардиолы достаточно обыграть парижан в предстоящем матче. С такими задачами «Манчестер Сити» обычно справляется. Поэтому я полагаю, что «горожане» одержат победу», — считает Нагучев.

В букмекерской компании FONBET на победу «Ман Сити» можно поставить с коэффициентом 2.65.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру