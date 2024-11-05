«Реал» — «Милан»: Адамян считает, что мадридцы оправятся от разгрома в класико

5 ноября мадридский «Реал» и «Милан» сыграют в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. Прогноз на игру дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

В какой форме «Реал»

После прогнозируемой победы над «Штутгартом» (3:1) и сенсационного поражения от «Лилля» (0:1) мадридцы выдали матч-триллер с дортмундской «Боруссией» (5:2). Уступая 0:2 после первого тайма, подопечные Карло Анчелотти добились крупного успеха, забив пять голов за 45 минут. Героем встречи стал Винисиус Жуниор, оформивший хет-трик. Тогда бразилец думал, что через неделю станет обладателем «Золотого мяча», но в итоге его ждало серьезное разочарование. Схожее с тем, что случилось в эль-класико. 26 октября «Реал» проиграл «Барселоне» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:4, все четыре мяча пропустив во втором тайме.

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Без травмированного Тибо Куртуа мадридцы сильно просели по предотвращенным голам. 12-й тур ла лиги подопечные Анчелотти пропустили из-за переноса матча с «Валенсией». В том числе по этой причине отставание от «Барселоны» увеличилось до девяти очков.

В какой форме «Милан»

Россонери никак не могут набрать форму, которая позволила бы им побороться за чемпионский титул в Италии. Команда идет на седьмом месте, отставая на восемь очков от лидирующего «Наполи». Неаполитанцам красно-черые уступили в 10-м туре, дважды пропустив в первом тайме (0:2). В минувшую субботу россонери вымучили победу над «Монцей» (1:0). Единственный гол в первом тайме забил Тиджани Рейндерс, пропустивший матч с «Наполи» из-за дисквалификации.

Именно голландец был главным героем последней игры «Милана» в Лиге чемпионов. 22 октября итальянцы принимали дома «Брюгге», первыми забили, получили численное большинство, но после перерыва сразу пропустили. Затем на авансцену вышел Рейндерс, оформивший дубль (3:1). Та победа стала первой для команды в текущем розыгрыше, до этого «Милан» уступил «Ливерпулю» (1:3) и «Байеру» (0:1). Паулу Фонсека не убеждает своими тренерскими решениями и может быть уволен в любой момент, если руководство клуба получит еще один повод.

«Реал» Мадрид — «Милан»: статистика личных встреч

Минувшим летом команды встречались в товарищеском матче, и «Милан» оказался сильнее (1:0). Официальных игр не было с 2010 года, когда на групповой стадии Лиги чемпионов «Реал» победил дома (2:0) и разошелся с соперником миром в гостях (2:2).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Реал» — «Милан» 5 ноября

«Из-за серьезнейшего наводнения на востоке Испании «Реал» пропустил матч последнего тура с «Валенсией». Перенос встречи дал мадридцам еще больше времени переварить 0:4 от «Барселоны». Это был настолько сильный удар по самолюбию команды Анчелотти, что она просто не имеет права не отреагировать на него. В связи с этим уверен, что «Реал» не проиграет «Милану». Тем более россонери с Фонсекой пока не очень походят на гранд, способный побеждать на «Сантьяго Бернабеу». Возможно, Мората и Ко один гол заковыряют, но мадридцы ответят мощнее. Все мы помним, что случилось с «Боруссией» в последнем туре», — заявил Адамян.

В букмекерской компании FONBET на вариант «Реал» не проиграет и общий тотал больше 2.5» можно поставить с коэффициентом 1.75.

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