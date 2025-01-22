Прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Зальцбург» 22 января 2025 года

22 января «Реал» примет «Зальцбург» в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов. Команды сыграют на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Шведский судья Гленн Нюберг даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Эксперты не сомневаются в победе «Реала»: поставить на команду Карло Анчелотти можно с коэффициентом 1.07, это около 88% вероятности. На успех «Зальцбурга» предложили солидную котировку 24.0 (4%), на ничью — 13.0 (8%).

Выигрыш сливочных с форой (-3) идет за 1.93. Опция Ф2(+3) — за 1.87.

Тотал больше 3.5 гола доступен за 1.60, ТМ 3.5 — за 2.30.

Рынок «обе забьют» оценили в 2.25, обратный вариант дали за 1.60.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Зальцбург»

Сливочные забили 4+ мяча в четырех последних матчах на «Сантьяго Бернабеу» из пяти. Сдержать мощную атаку мадридцев у «Зальцбурга» вряд ли получится: в шести предыдущих турах ЛЧ «красные быки» оформили только три гола, пропустили 18 и по разнице (-15) замыкают топ-3 худших клубов общего этапа после «Слована» (-16) и «Янг Бойз» (-19).

Рекомендуемая ставка: «Реал» забьет больше 3.5 мяча за 1.92.