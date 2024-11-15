Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Рейтинг букмекеров
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 16:30

Россия — Бруней: где смотреть товарищеский матч 15 ноября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция товарищеского матча Россия — Бруней 15 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Telegram Дзен

15 ноября сборная России в Краснодаре проведет товарищеский матч с командой Брунея. Встреча состоится на «Краснодар Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» с 18.00 мск.

Товарищеские матчи.
15 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Россия
Бруней

Букмекеры не принимают ставки на победителя этого матча, так как уверены в разгромной победе сборной России. Они считают, что команда Валерия Карпина забьет сопернику минимум 10 мячей: Ф1(-9.5) идет за 1.80, Ф2(+9.5) — за 1.90.

Тотал больше 9.5 гола котируется за 1.73, ТМ 9.5 — за 2.00. Но можете также присмотреться к ТБ 10.5 за 2.23 или к ТМ 10.5 за 1.58.

Дани Ольмо. Дания — Испания: Гурцкая считает, что команды не станут убиваться ради победы

На то, что отличатся обе команды, коэффициент огромен — 7.86.

Если Россия выиграет второй тайм с разницей хотя бы в шесть мячей, сыграет пари за 2.00.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Китай наращивает экономику в ожидании торговой войны с Трампом. Что пишут СМИ
Московскую квартиру Касьянова за 700 млн призвали изъять в пользу государства
Армения проиграла Фарерам в матче Лиги наций
163 пациента обратились к врачу после отравления в Новочебоксарске
Ослабленный наркотиками и болезнями 58-летний Майк Тайсон снова выходит на ринг — ему так нужны деньги?!
Российский теннисист Медведев подвел итоги сезона-2024
Сегодня
Вчера
Неделя