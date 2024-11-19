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Россия — Сирия: после Брунея команде Карпина придется попотеть

Прогноз на товарищеский матч Россия — Сирия 19 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Валерий Карпин.
Фото Getty Images
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19 ноября сборная России проведет товарищеский матч против команды Сирии. Игра пройдет на «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 18.30 мск.

Товарищеские матчи.
19 нояб, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Россия
Сирия

Аналитики букмекерской компании Winline считают Россию безоговорочным фаворитом. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.03, что примерно 97% вероятности исхода. Ничья котируется за 12.0 (2%), выигрыш Сирии — за огромные 50.0 (1%).

Если гости каким-то чудом не уступят (Х2), сыграет пари за 9.68.

Тотал больше 3.5 гола доступен за 1.74, ТМ 3.5 — за 1.98. Однако после 11:0 против Брунея можно замахнуться и на ТБ 4.5 за 2.62.

Комбинированную ставку на победу России в первом тайме, в матче и ТБ 3.5 можно взять за 1.95.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 3:0 в пользу хозяев за 4.50.

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Прогноз и ставка на матч Россия — Сирия

Безусловно, Сирия — это не Бруней, и Россию ждет намного более непростой поединок. Правда, вряд ли исход будет другим — все-таки это сборные разного уровня. Хотя сирийцы выиграли всухую три из четырех последних матчей, соперники у них были неважные: Мавирикий (2:0, Индия (3:0) и Таджикистан (1:0). А вот с Японией они потерпели крупную неудачу — 0:5. Сложно оценить, находится ли Россия на одном уровне с командой страны восходящего солнца, но примерно столько же мячей забить должна. Особенно с учетом того, что в игре примут участие звездные ребята вроде Алексея Миранчука, отсидевшиеся на скамейке четыре дня назад.

Рекомендуемая ставка: победа России с форой (-2.5) за 1.63.

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