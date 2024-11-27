Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Рейтинг букмекеров
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 12:15

«Ростов» — «Спартак»: разгром «Локомотива» подхлестнет красно-белых в Кубке России

Прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Спартак» 27 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Telegram Дзен

27 ноября «Спартак» постарается не вылететь из Пути РПЛ Кубка России. Ответный матч против «Ростова», который выиграл первую встречу со счетом 1:0, состоится на «Ростов Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», эфир стартует в 20.15 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 нояб, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Спартак

«Спартак» — небольшой фаворит предстоящей встречи. На его победу в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 2.20, что примерно 45% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.44 (26%), успех «Ростова» — за 3.27 (29%).

Вариант «выигрыш хозяев или ничья» (1Х) идет за 1.69.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.89. Обмен голами оценен в 1.77, обратный исход — в 2.06.

Проход «Спартака» в следующий раунд можно взять за 2.83, «Ростова» — за 1.44.

Хави Симонс. «Лейпциг» — главное разочарование ЛЧ. Ноль очков в четырех матчах, а на горизонте маячит порка от «Интера»

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Спартак»

«Спартак» в выходные провел очень впечатляющий матч против «Локомотива», победив с разгромным счетом 5:2. Шикарно проявили себя лидеры атаки красно-белых Барко и Угальде. Они же наверняка будут солировать в ближайшей игре с «Ростовом».

Южане выиграли первый матч 1/4 финала 1:0, после чего одержали еще две победы — над «Химками» (3:1) и ЦСКА (2:1). Но думаю, что обыграть красно-белых дважды подряд у них не выйдет. Учитывая, насколько сейчас заряжен «Спартак», хоть минимальный успех, но все же будет на их стороне.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» за 2.20.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Пресс-секретарь Пентагона подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS
Черный рынок судейства 500 млн. Что губернатор Самарской области рассказал о коррупции в российском футболе
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Глава Самарской области Федорищев заявил о коррупции в российском футболе
Дзюба ответил Геничу на слова о «футбольной псине»
Под Красноярском задержан подозреваемый в гибели девушки в загоне со свиньями
Сегодня
Вчера
Неделя