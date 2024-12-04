4 декабря в 14-м туре АПЛ сойдутся последняя команда турнира «Саутгемптон» и ведущий борьбу за медали «Челси». Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэри» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Тони Харрингтон — главный арбитр матча.

«Челси» — безусловный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline. На его победу предложено поставить за 1.32, вероятность этого исхода — аж 76%. Успех «Саутгемптона» котируется ниже, чем ничья, — 7.80 (6%) против 5.60 (18%) соответственно.

Эксперты не верят, что хозяева навяжут борьбу лондонцам: вариант 1Х идет за 3.16.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за скромные 1.39, поэтому лучше присмотреться к ТБ 3.5 за 2.02.

Обмен результативными атаками оценен в 1.69, условие «обе забьют — нет» — в 2.11.

Последний матч команд получился невероятно горячим — судья показал аж девять желтых карточек. На то, что в предстоящей встрече наказаны будут хотя бы пять игроков, коэффициент — 1.82.

Прогноз и ставка на матч «Саутгемптон» — «Челси»

Кажется, спустя два с лишним года после прихода Боули «Челси» наконец расцвел: игроки притерлись друг к другу, а Энцо Мареска понял, как с ними работать. Из 10 последних матчей в АПЛ синие выиграли шесть, а проиграли только «Ливерпулю» (1:2). Еще в двух встречах они поделили очки с «Арсеналом» и «МЮ» (по 1:1). Неудивительно, что при таких результатах клуб вклинился в борьбу за чемпионство.

В последнем туре лондонцы катком прошлись по «Астон Вилле» (3:0), а теперь сыграют с худшей командой лиги — «Саутгемптон» в 13 играх набрал всего пять очков. Думаю, в противостоянии одной из лучших атак АПЛ с предпоследней обороной все ясно — хозяева пропустят достаточно много. И мне кажется, что им не удастся удержать ворота на замке ни в одном из таймов.

Рекомендуемая ставка: «Челси» забьет в обоих таймах за 1.78.

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