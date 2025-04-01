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1 апреля, 14:25

«СЭ», Овечкин и Андреева вышли в финал Премии РБ

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Организаторы Премии РБ объявили список финалистов. В него вошли 65 компаний в 27 номинациях. Следующим этапом станет голосование экспертного жюри, которое выберет победителей.

В финал 2025 года попали 24 человека — спортсмены, амбассадоры и менеджеры, 10 спортивных клубов, восемь букмекеров, восемь событий, семь YouТube- и тг-каналов, а также восемь СМИ.

Финалисты Премии РБ 2025

Спортсмен года

  • Константин Тюкавин

  • Александр Овечкин

  • Алексей Батраков

  • Мирра Андреева

Лучший топ-менеджер в спортивной отрасли

  • Максим Митрофанов

  • Андрей Кириленко

  • Наиль Измайлов

  • Роман Бабаев

Лучшее спортивное событие года

  • BetBoom Братский Кубок

  • ЛУКОЙЛ АРЕНА: Сердце Спартака. Матч звезд

  • Спортивные Игры стран БРИКС

  • Игры будущего

Лучшее цифровое или печатное спортивное СМИ

  • Чемпионат

  • Спортс

  • Спорт-Экспресс

  • Sport24

Спортивный журналист года

  • Вадим Кораблев, Спортс

  • Юрий Голышак, «Спорт-Экпресс»

  • Тигран Арутюнян, Спорт24

  • Григорий Телингатер, Чемпионат

Лучший спортивный Telegram-канал

  • Реальный Губер

  • МЯЧ Production

  • OFNEWS

  • Матч ТВ

Бренд года

  • FONBET

  • PARI

  • МЕЛБЕТ

  • BetBoom

Самый надежный букмекер

  • БЕТСИТИ

  • PARI

  • Лига Ставок

  • BetBoom

Полный список финалистов можно посмотреть на сайте Премии.

Международная Премия РБ — одно из крупнейших мировых событий в области спорта и букмекерства. VI церемония награждения победителей пройдет 8 апреля 2025 года во Дворце гимнастики Ирины Винер. Событие призвано объединить лидеров спортивной индустрии, бизнеса, медиа и выявить лучшие компании в спортивно-букмекерской отрасли.

Финальным и самым ярким этапом Премии РБ станет торжественная церемония награждения. Ежегодно мероприятие посещают президенты лиг и федераций, известные спортсмены, тренеры, селебрити и звезды шоу-бизнеса. На каждой церемонии присутствует специальный гость — именитый спортсмен мирового уровня. В прошлые годы в этой почетной роли выступали Алессандро Дель Пьеро, Луиш Фигу, Эммануэль Адебайор, Кафу. Специальным гостем Премии РБ-2025 станет легендарный итальянский футболист Франческо Тотти.

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