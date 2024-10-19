19 октября «Реал» навестит «Сельту» в 10-м туре чемпионата Испании. Место встречи команд — стадион «Балаидос» в Виго. Судья Алехандро Эрнандес даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Телеканал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru покажут поединок в прямом эфире с 21.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline назвали мадридцев фаворитами: поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.57, что составляет около 55% вероятности. Успех «Сельты» предложили с котировкой 5.00 (19%). Ничью — за 4.30 (26%).

Сливочные выиграли на «Балаидосе» в шести матчах подряд. Верите, что хозяева прервут неудачную серию? Опция 1X доступна за 2.31.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.25.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.69. Обратный рынок дали за 2.11.

В нынешнем розыгрыше ла лиги команда Карло Анчелотти провела на выезде четыре поединка — три из них завершились со счетом 1:1. Повторение этого результата оценили в 7.40.

Прогноз и ставка на матч «Сельта» — «Реал»

В последний раз сливочные проиграли на «Балаидосе» 10 лет назад — в мае 2014 года (0:2). А в шести визитах подряд неизменно забирали с собой три очка. На этот раз победа действующих чемпионов Испании не выглядит слишком очевидной: в нынешнем сезоне ла лиги команда Карло Анчелотти провела на выезде четыре поединка — три из них завершились со счетом 1:1. Успеха добились лишь в одном случае — против «Реал Сосьедад» (2:0). Поэтому маловероятно, что встреча получился результативной. Тем более лидеры бланкос совсем недавно вернулись из сборных.

Хотя за прекращение 41-матчевой серии без поражений в примере «Мадриду» переживать вряд ли стоит: в семи предыдущих турах галисийцы обыграли только осевшие в зоне вылета «Вальядолид» (3:1) и «Лас-Пальмас» (1:0).

Рекомендуемая ставка: «Реал» не уступит и ТМ 3.5 мяча за 1.87.

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