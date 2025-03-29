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29 марта, 12:15

«Сент-Этьен» — «ПСЖ»: где смотреть матч лиги 1 29 марта 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча лиги 1 «Сент-Этьен» — «ПСЖ» 29 марта 2025 года
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29 марта лидер чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет на выезде с «Сент-Этьеном» из зоны вылета. Матч на стадионе «Жеффруа-Гишар» начнется в 21.00 по московскому времени, главный арбитр — Жереми Стина. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Франция. Лига 1. 27-й тур.
29 марта, 21:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Сент-Этьен
1:6
ПСЖ

Аналитики букмекерских компаний считают «ПСЖ» огромным фаворитом: победа команды Луиса Энрике предложена с котировкой 1.14, что составляет примерно 86% вероятности. Успех «Сент-Этьена» дан за 15.0 (5%) — это наименее возможный исход. Ничья идет за 9.00 (9%).

Парижане обыграли зеленых в четырех матчах подряд: вероятность непоражения гостей в предстоящей игре оценена в 5.63.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты встречи отражают превосходство действующих чемпионов Франции:

• 3:0 — за 7.60;

• 2:0 — за 8.40;

• 3:1 и 4:0 — за 9.00.

Мозес (&laquo;Краснодар&raquo;).У «Краснодара» будет отличный шанс укрепиться во главе таблицы: после зимней паузы «Факел» только проигрывал и даже не забивал

Тотал больше 3.5 гола идет за 1.57, ТМ 3.5 — за 2.30.

Рынок «обе забьют» дан за 1.74, противоположный вариант можно взять за 2.06.

Опция на победу «ПСЖ» и ТБ 3.5 мяча предложена с котировкой 1.62.

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