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29 марта, 08:15

«Сент-Этьен» — «ПСЖ»: парижане укрепят лидерство в лиге 1

Прогноз на матч лиги 1 «Сент-Этьен» — «ПСЖ» 29 марта 2025 года
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Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» в 27-м туре встретится с аутсайдером — «Сент-Этьеном». Игра пройдет 29 марта на арене «Жеффруа-Гишар», арбитр Жереми Стина даст стартовый свисток в 21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Франция. Лига 1. 27-й тур.
29 марта, 21:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Сент-Этьен
1:6
ПСЖ

Букмекеры не сомневаются в победе парижан: это событие предложили за 1.14, вероятность исхода — около 86%. Успех «Сент-Этьена» оценили в 15.0 (5%), коэффициент на ничью — 9.00 (9%).

«ПСЖ» обыграл зеленых в четырех матчах подряд: на окончание серии дали котировку 5.63.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты встречи отражают превосходство команды Луиса Энрике:

• 3:0 — за 7.60;

• 2:0 — за 8.40;

• 3:1 и 4:0 — за 9.00.

Тотал больше 3.5 гола идет за 1.57, ТМ 3.5 — за 2.30.

Рынок «обе забьют» можно взять за 1.74, противоположный вариант — за 2.06.

Мозес (&laquo;Краснодар&raquo;).У «Краснодара» будет отличный шанс укрепиться во главе таблицы: после зимней паузы «Факел» только проигрывал и даже не забивал

Прогноз и ставка на матч «Сент-Этьен» — «ПСЖ»

Гости — безоговорочные фавориты: лидируют в лиге 1 с преимуществом в 19 очков и не потерпели ни одного поражения за 26 туров. Также команда Энрике с отрывом забивает больше всех в чемпионате: в среднем — 2,81 раза за 90 минут. Хозяева вряд ли сдержат опасного соперника — идут на предпоследнем месте, а последнюю победу одержали еще в январе. «Сент-Этьен» немало пропускает: в трех из четырех предыдущих игр получил минимум три мяча, а в среднем за матч пропускает 2,28 гола.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-2.5) за 1.96.

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