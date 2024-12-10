10 декабря «Бавария» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов сразится с донецким «Шахтером». Матч пройдет на «Фельтинс Арене» в Гельзенкирхене, стартовый свисток арбитра Халила Умут Мелера прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

«Бавария» — фаворит предстоящего матча. На ее победу в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.16, это примерно 86% вероятности исхода. Ничья в букмекерской компании Winline идет за 8.00 (12%), успех «Шахтера» — за 17.0 (2%).

На то, что номинальные хозяева не уступят (1Х), выставлена котировка 5.44. Даже выигрыш донецкого клуба с форой (+2.5) мяча доступен за 1.70.

Тотал больше 3.5 гола оценен в 1.93, ТМ 3.5 — в 1.87. Обмен результативными ударами предложен за 2.09, вариант «обе забьют — нет» — за 1.71.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, — в пользу «Баварии»:

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