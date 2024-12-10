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«Шахтер» — «Бавария»: где смотреть матч Лиги чемпионов 10 декабря 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Шахтер» — «Бавария» 10 декабря 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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10 декабря «Бавария» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов сразится с донецким «Шахтером». Матч пройдет на «Фельтинс Арене» в Гельзенкирхене, стартовый свисток арбитра Халила Умут Мелера прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 23:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шахтер
Бавария

«Бавария» — фаворит предстоящего матча. На ее победу в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.16, это примерно 86% вероятности исхода. Ничья в букмекерской компании Winline идет за 8.00 (12%), успех «Шахтера» — за 17.0 (2%).

На то, что номинальные хозяева не уступят (1Х), выставлена котировка 5.44. Даже выигрыш донецкого клуба с форой (+2.5) мяча доступен за 1.70.

Ламин Ямаль (&laquo;Барселона&raquo;). За последний месяц «Барса» победила лишь в двух матчах из шести. И едет к «Боруссии», которая еще ни разу не проиграла дома

Тотал больше 3.5 гола оценен в 1.93, ТМ 3.5 — в 1.87. Обмен результативными ударами предложен за 2.09, вариант «обе забьют — нет» — за 1.71.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, — в пользу «Баварии»:

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ФК Бавария
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