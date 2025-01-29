29 января в последнем восьмом туре общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» в гостях сразится со «Штутгартом». Игра пройдет в Германии на стадионе «МХП» и начнется в 23.00 по московскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Команды рассудит итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой.

Наиболее реальным исходом, по мнению аналитиков букмекеров, в этом матче считается ничья, которая устроит обе команды. На Х можно поставить с коэффициентом 2.60, что примерно 38% вероятности исхода. Победа «ПСЖ» котируется за 2.65 (38%), успех «Штутгарта» — за 3.65 (24%).

На то, что хозяева не проиграют, предложено ставить за 1.48.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.05. В седьмом туре обе команды пробили «верх» в своих матчах.

Вариант «обе забьют» идет за 1.65, «обе забьют — нет» — за 2.15.

Если соперники суммарно пробьют в створ девять и более раз, сыграет пари за 1.70.

Прогноз и ставка на матч «Штутгарт» — «ПСЖ»

«ПСЖ» после победы над «Сити» почти гарантировал себе выход в плей-офф ЛЧ — только невероятное стечение обстоятельств в виде поражения от «Штутгарта» и побед нескольких других команд выбьет парижан из турнира. То же самое касается немецкого клуба. Скорее всего, и те, и другие понимают, что им незачем рвать жилы в предстоящей встрече, поэтому сыграют экономно и малорезультативно. Французы, на правах фаворита, в принципе не должны проиграть.

Рекомендуемая ставка: «ПСЖ» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.73.

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