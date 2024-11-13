13 ноября в КХЛ проигравший пять последних матчей СКА сыграет с «Сибирью». Встреча состоится на «Сибирь Арене» в Новосибирске и начнется в 15.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании WInline считают СКА безоговорочным фаворитом: на его победу предложено ставить с коэффициентом 1.70, что примерно 59% вероятности исхода. Успех «Сибири» в основное время котируется за 4.20 (22%), ничья — за чуть большие 4.50 (19%).

На то, что хозяева не уступят по итогам 60 минут игры, можно поставить за 2.17.

Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.88, ТМ 5.5 — за 1.92. Обмен заброшенными шайбами предложен за крохотные 1.12.

Выигрыш сибиряков с форой (+1.5) шайбы можно взять за 1.67, триумф питерцев с гандикапом (-1.5) — за 2.19.

Верите, что СКА расчехлит атакующий потенциал и забьет минимум четырежды? ИТБ2 (3.5) оценен в 2.12, ИТМ2 (3.5) — в 1.71.

Если команды совместными усилиями бросят в створ хотя бы 62 раза, сыграет пари за 1.73.

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