13 ноября в КХЛ состоится матч между «Сибирью» и СКА. Встреча пройдет на «Сибирь Арене» в Новосибирске и начнется в 15.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании WInline считают СКА безоговорочным фаворитом и дают на его победу коэффициент 1.70, что примерно 59% вероятности исхода. Успех «Сибири» в основное время котируется за 4.20 (22%), ничья — за чуть большие 4.50 (19%).

На то, что хозяева не уступят по итогам 60 минут игры, можно поставить за 2.17.

Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.88, ТМ 5.5 — за 1.92. Обмен заброшенными шайбами предложен за крохотные 1.12.

Верите, что СКА расчехлит атакующий потенциал и забьет минимум четырежды? ИТБ2 (3.5) оценен в 2.12, ИТМ2 (3.5) — в 1.71.

Если команды совместными усилиями бросят в створ хотя бы 62 раза, сыграет пари за 1.73.

Прогноз и ставка на матч «Сибирь» — СКА

До 30 октября у СКА было все здорово — команда Ротенберга шла на серии из семи побед. Но затем что-то сломалось: с матча против «Локомотива» питерцы проиграли пять встреч кряду. Причем поражения случились как в играх с серьезными командами, так и против «Сочи» с «Куньлунем». «Сибирь» — еще один клуб, который не входит в топ КХЛ. У него семь неудач в восьми последних матчах. Против кого, если не против него, СКА прерывать неприятную серию?

Рекомендуемая ставка: победа СКА за 1.70.

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