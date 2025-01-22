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«Спарта» — «Интер»: самая результативная команда серии А навестит одну из худших оборон ЛЧ

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Спарта» — «Интер» 22 января 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Лаутаро Мартинес («Интер»).
Фото Getty Images
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22 января «Интер» прилетит в Прагу, чтобы встретиться со «Спартой» в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Летна», стартовый свисток испанского судьи Алехандро Эрнандеса прозвучит в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 23:00. epet ARENA (Прага)
Спарта П
Интер

Специалисты считают, что гости без труда заберут три очка: победу миланцев предложили с коэффициентом 1.38, что составляет примерно 68% вероятности. Успех «Спарты» оценен в 8.00 (12%). Котировка на ничью — 4.90 (20%).

Выигрыш «Интера» с форой (-1.5) идет за 2.10. Ф(+1.5) для красных дали за 1.75.

Опция «обе забьют» представлена за 1.90, обратный рынок — за 1.85.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

Кевин де&nbsp;Брейне (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «ПСЖ» и «Сити» провалили общий этап ЛЧ. После очного матча шансы на прямую путевку в 1/8 финала сохранит лишь одна команда

Прогноз и ставка на матч «Спарта» — «Интер»

В шести предыдущих турах в воротах «Спарты» побывало 18 мячей — столько же пропустил «Зальцбург», а чаще огорчали только «Црвену Звезду» (19), «Слован» (21) и «Янг Бойз» (22). Особенно жестоко над обороной красных поиздевались «Манчестер Сити» (5:0), «Атлетико» (6:0) и «Фейеноорд» (4:2). Теперь в Прагу летит самая результативная команда серии А: за 20 матчей нерадзурри оформили 51 гол. Миланцы еще не обеспечили себе прямую путевку в 1/8 финала, поэтому жалеть хозяев точно не будут.

Рекомендуемая ставка: «Интер» забьет больше двух мячей за 1.80.

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