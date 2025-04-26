26 апреля «Спартак» и ЦСКА сыграют 26-м туре РПЛ. Московское дерби пройдет на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 мск. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 19.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

По мнению аналитиков, у команды Деяна Станковича больше шансов на три очка: на красно-белых предложили котировку 2.03, что составляет примерно 45% вероятности. Ничья доступна за 3.40 (29%). Победа армейцев — за 3.80 (26%).

Беспроигрышная серия ЦСКА насчитывает 12 матчей. Считаете, что красно-синие не уступят на «Лукойл Арене»? Хватайте опцию Х2 за 1.80.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.15, ТМ 2.5 — в 1.70.

На «обе забьют» дали коэффициент 1.97. Обратный рынок можно взять за 1.83.

В первом круге «Спартак» дважды поразил ворота Игоря Акинфеева (2:0). Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет за 2.25.

Три наиболее ожидаемых результата матча, согласно мнению специалистов, указывают на ничью или победу красно-белых с минимальным счетом: