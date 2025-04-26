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«Спартак» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 26 апреля 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — ЦСКА 26 апреля 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
ФК ЦСКА.
Фото Global Look Press
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26 апреля «Спартак» и ЦСКА сыграют 26-м туре РПЛ. Московское дерби пройдет на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 мск. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 19.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

По мнению аналитиков, у команды Деяна Станковича больше шансов на три очка: на красно-белых предложили котировку 2.03, что составляет примерно 45% вероятности. Ничья доступна за 3.40 (29%). Победа армейцев — за 3.80 (26%).

Беспроигрышная серия ЦСКА насчитывает 12 матчей. Считаете, что красно-синие не уступят на «Лукойл Арене»? Хватайте опцию Х2 за 1.80.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.15, ТМ 2.5 — в 1.70.

На «обе забьют» дали коэффициент 1.97. Обратный рынок можно взять за 1.83.

Ярослав Гладышев (&laquo;Динамо&raquo;) и&nbsp;Дуглас Сантос (&laquo;Зенит&raquo;).Победа над «Зенитом» улучшит шансы «Динамо» на финиш в топ-3. У петербуржцев унылая статистика в последних играх на «ВТБ Арене»

В первом круге «Спартак» дважды поразил ворота Игоря Акинфеева (2:0). Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет за 2.25.

Три наиболее ожидаемых результата матча, согласно мнению специалистов, указывают на ничью или победу красно-белых с минимальным счетом:

  • 0:0 — за 6.50;

  • 1:1 — за 7.00;

  • 1:0 — за 7.00.
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