«Спартак» — ЦСКА: Гурцкая назвал победителя дерби

26 апреля «Спартак» примет ЦСКА в 26-м туре РПЛ. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. Прогноз на этот матч дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

В какой форме «Спартак»

«Спартак» еще не потерял шансов на чемпионство. Правда, завоевать титул красно-белым будет непросто. За пять туров до окончания сезона они располагаются на третьей позиции в РПЛ, отставая на пять очков от «Краснодара» и на три балла от «Зенита». В пяти последних матчах в чемпионате подопечные Деяна Станковича победили «Зенит» в очном противостоянии (2:1), сыграли вничью с «Ахматом» (0:0), разгромили «Ростов» (3:0), потерпели поражение от махачкалинского «Динамо» (1:2) и одолели «Акрон» (3:2). Тем временем в FONBET Кубке России «Спартак» вышел во второй этап полуфинала Пути регионов. В предыдущих встречах в этой части сетки москвичи взяли верх над «Акроном» (3:2) и «Уралом» (3:0).

«Спартак» в основном демонстрирует результативную игру — в пяти из семи последних матчей во всех турнирах команда забивала не менее двух мячей. Так произошло и в предыдущей встрече с «Акроном». Впрочем, этот поединок получился тяжелым для красно-белых, ведь к 29-й минуте они уступали со счетом 0:2. Однако москвичи проявили характер и в дальнейшем трижды поразили ворота оппонентов. При этом победный гол с пенальти Эсекьель Барко забил на четвертой компенсированной минуте ко второму тайму.

В какой форме ЦСКА

ЦСКА набрал хороший ход. В пяти предыдущих матчах в РПЛ армейцы победили «Акрон» (2:1), махачкалинское «Динамо» (2:0), московское «Динамо» (3:1) и «Оренбург» (2:0), а также сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1). После 25 туров подопечные Марко Николича набрали 48 очков и занимают четвертое место в таблице, отставая на два балла от «Спартака». Кроме того, ЦСКА удачно выступает в FONBET Кубке России. В 1/4 финала Пути РПЛ красно-синие по сумме двух встреч обыграли «Рубин» (0:0 и 3:0), а в полуфинале прошли московское «Динамо» (2:1 и 0:0).

В целом по сезону ЦСКА на среднем уровне действует в атаке и идет на шестой строчке в РПЛ по результативности (39 голов). При этом в последнее время эффективность нападения армейцев весьма высока — в четырех из пяти предыдущих матчей в чемпионате они забивали как минимум два мяча. На этом отрезке хорошо проявили себя Сауль Гуарирапа, Иван Обляков и Секу Койта, записавшие себе в актив по два гола. В последней встрече с «Крыльями Советов» Койта вывел ЦСКА вперед в середине второго тайма, но вскоре после этого москвичи пропустили и в итоге довольствовались ничьей.

«Спартак» — ЦСКА: статистика личных встреч

В последнее время очные поединки команд проходят с преимуществом «Спартака». В пяти предыдущих встречах красно-белые одержали две победы при трех ничьих. В прошлом сезоне РПЛ принципиальные соперники дважды поделили очки (2:2 и 0:0). А в первом круге текущего розыгрыша чемпионата России победил «Спартак» (2:0).

Прогноз Тимура Гурцкаи на матч «Спартак» — ЦСКА 26 апреля

«Можно не сомневаться, что на матче будет полный стадион. Мы видели, что произошло во встрече «Спартака» с «Зенитом», когда красно-белые в последний раз находились в такой атмосфере. Тем не менее мне кажется, что предстоящее дерби завершится победой ЦСКА. Думаю, армейцы выиграют со счетом 2:1. А еще наверняка в этом матче смерти и последней надежды зацепиться за чемпионство будет много предупреждений. На тотал больше 5,5 желтой карточки можно поставить за 2.13», — заявил Гурцкая.

Победу ЦСКА в предстоящем дерби в букмекерской компании FONBET можно взять с коэффициентом 4.00.

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