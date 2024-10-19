19 октября «Спартак» примет «Краснодар» в 12-м туре РПЛ. Игра состоится на «Лукойл Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Кирилл Левников. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 16.00 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline ждут победы красно-белых: это событие оценили в 2.05, что составляет около 41% вероятности. На успех «быков» предложили 3.35 (30%). Ничья идет за 3.50 (29%).

Выигрыш «Спартака» с форой (0) можно взять за 1.51. Опцию Ф2(0) — за 2.43.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.03. На «обе забьют» дали котировку 1.65, на обратный рынок — 2.15.

«Краснодар» не пропустил в двух турах подряд — против «Зенита» (2:0) и «Химок» (4:0). На продолжение сухой серии черно-зеленых представлен коэффициент 4.20.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Краснодар»

Пять последних встреч с участием красно-белых преодолели верх по голам — в четырех из них отличились оба соперника. В ближайшей игре на «Лукойл Арене» тренд почти наверняка продлится: «быки» поразили чужие ворота в восьми турах РПЛ подряд и замыкают топ-3 самых результативных команд чемпионата с 22 мячами.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.92.

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