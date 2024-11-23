Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Рейтинг букмекеров
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 14:40

«Спартак» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 23 ноября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Локомотив» 23 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Telegram Дзен

23 ноября в Москве состоится столичное дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». Игра 16-го тура пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», старт трансляции в 17.30 мск. Главный арбитр — Кирилл Левников.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 18:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Локомотив

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у «Спартака» чуть больше шансов на успех. Победу красно-белых можно взять за 2.38, это примерно 42% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.65 (24%), триумф «Локомотива» — за 2.90 (34%).

Если железнодорожники не уступят (Х2), сыграет пари за 1.62. В первом круге они победили 3:1.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00. Обмен голами предложен за 1.68, противоположный вариант — за 2.18.

Карло Анчелотти (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). Перед паузой на сборные у «Реала» случилась эпидемия травм. Правых защитников не осталось, из центральных — только Рюдигер

Победу «Спартака» хотя бы в одном тайме можно оформить за 1.68, «Локомотива» — за 1.89.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.00.

Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
24 ноября — День матери в России: история и традиции семейного праздника
Турнир UFC Fight Night 248 пройдет в Макао в субботу, 23 ноября
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
В «Вашингтоне» отреагировали на отсутствие Овечкина из-за перелома
Врач назвала провоцирующие возникновение подагры продукты
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
Сегодня
Вчера
Неделя