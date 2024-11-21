«Спартак» — «Локомотив»: Гурцкая считает, что команды повторят результат первого круга

23 ноября в 18.00 по московскому времени «Спартак» в 16-м туре РПЛ примет «Локомотив». Прогноз на эту встречу дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.

В какой форме «Спартак»

«Спартак» улучшил свои результаты в РПЛ. В пяти предыдущих матчах в чемпионате России красно-белые обыграли «Ростов» (3:0), потерпели поражение от «Краснодара» (0:3) и взяли верх над «Пари НН» (2:0), ЦСКА (2:0) и «Акроном» (4:0). Набрав 28 очков в 15 турах, подопечные Деяна Станковича располагаются на пятой позиции в таблице. В свою очередь, в FONBET Кубке России «Спартак» хорошо выступил на групповом этапе, став победителем квартета A. Правда, в плей-офф турнира москвичи стартовали не очень удачно — в первой встрече 1/4 финала Пути РПЛ они на своем поле уступили «Ростову» (0:1).

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За последнее время «Спартак» провалил только поединок с «Краснодаром». В этом матче красно-белые не сумели отличиться и при этом трижды пропустили. После этого команда провела три встречи в премьер-лиге, в которых в общей сложности забила восемь мячей. В предыдущей игре с «Акроном» в составе «Спартака» прекрасно проявили себя Тео Бонгонда и Манфред Угальде, оформившие по дублю. Также Бонгонда отметился голом в недавних матчах против «Пари НН» и ЦСКА.

В какой форме «Локомотив»

«Локомотив» продолжает идти в группе лидеров чемпионата России. После 15 туров железнодорожники набрали 34 очка и занимают третье место в таблице. Отставание команды от лидирующего «Краснодара» составляет три балла, от «Зенита» — два. В пяти предыдущих матчах в РПЛ подопечные Михаила Галактионова одолели «Крылья Советов» (1:0), уступили «Химкам» (0:2), сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) и победили «Рубин» (1:0) с «Факелом» (2:1). А в первой встрече 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России красно-зеленые в гостях нанесли поражение московскому «Динамо» (2:1).

На старте этого сезона «Локомотив» демонстрировал яркую игру в атаке, но вместе с тем допускал довольно много ошибок в обороне. Однако в трех предыдущих матчах в премьер-лиге железнодорожники пропустили всего два гола. Тем не менее встречи с «Рубином» и «Факелом» получились для «Локомотива» непростыми, так как в этих играх красно-зеленые забивали победные голы лишь на исходе вторых таймов. В последнем матче с «Факелом» железнодорожники заработали три очка благодаря дублю Алексея Батракова, реализовавшего два пенальти. Всего в текущем розыгрыше РПЛ в его активе 10 мячей и 6 ассистов — это лучший результат в чемпионате по системе «гол+пас».

«Спартак» — «Локомотив»: статистика личных встреч

В целом «Спартак» удачно проводит матчи против «Локомотива». В пяти предыдущих встречах во всех турнирах красно-белые одержали три победы при ничьей и поражении. В прошлом чемпионате России команды поделили очки в первом круге (1:1), а в ответном поединке выиграл «Спартак» (3:2). Впрочем, первое очное противостояние соперников в этом сезоне завершилось в пользу железнодорожников (3:1).

Прогноз Тимура Гурцкаи на матч «Спартак» — «Локомотив» 23 ноября

«Сложно делать прогноз на предстоящую встречу. Много игроков «Локомотива» приняли участие в матчах сборной России, и непонятно, в каком состоянии они вернутся в клуб. В то же время у «Спартака» есть кадровые потери. Мы помним, что в первом круге железнодорожники обыграли красно-белых со счетом 3:1. Думаю, что в этот раз «Локомотив» тоже победит, но менее крупно — 2:1. А еще мне кажется, что в этой встрече будет обилие угловых», — заявил Гурцкая.

На победу «Локомотива» в предстоящем матче в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 2.90.

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