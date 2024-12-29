29 декабря «Ливерпуль» навестит «Вест Хэм» на стадионе «Лондон». Поединок начнется в 20.15 по московскому времени. За порядком проследит судейская бригада Энтони Тэйлора. Игру 19-го тура чемпионата Англии в России не покажут.

В букмекерской компании FONBET ждут, что гости заберут три очка: победа красных доступна за 1.37, это около 70% вероятности. Выигрыш «молотобойцев» идет за 8.00 (12%), ничья — за 5.60 (18%).

«Вест Хэм» не уступил в четырех турах подряд. Верите, что серия лондонцев продолжится? Хватайте опцию 1Х за 3.10.

Аналитики уверены, что матч будет результативным: тотал больше трех мячей оценили в 1.55, ТМ 3 — в 2.45.

Рынок «обе забьют» дали с коэффициентом 1.60, на обратный вариант предложили котировку 2.25.

Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

Три месяца назад команды встречались на «Энфилде» в Кубке лиги — красные безжалостно разгромили «молотобойцев» (5:1). При этом сохранить ворота сухими мерсисайдцам не удалось — и на этот раз у лондонцев есть все шансы снова не уйти с поля без гола. «Вест Хэм» отличился в семи турах подряд, тогда как «Ливерпуль» пропустил в четырех последних матчах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.87.

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