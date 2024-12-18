Время легенд: в Дубровицах пройдет лыжная гонка «Это все еще я»

21 декабря 2024 года в Дубровицах (Подольский район) пройдет уникальное спортивное событие — лыжная гонка легенд «Это все еще я». Организаторы мероприятия — благотворительные фонды «Дополнительное время» и «Пари и побеждай» — готовят настоящий праздник спорта, вдохновения и добрых встреч для всех участников и зрителей.

Лыжная гонка «Это все еще я» — ключевое событие новогоднего проекта «Экспресс заботы» от благотворительного фонда «Пари и побеждай». Регулярная поддержка пожилых людей и ветеранов спорта — один из приоритетов для фонда и его партнеров.

Цель гонки «Это все еще я» — не только дать легендарным спортсменам возможность вновь проявить себя на трассе, но и вдохновить молодое поколение, объединив их с теми, кто своим мастерством и упорством создавал историю отечественного спорта.

Организаторы мероприятия обеспечат его проведение на профессиональном уровне и создадут максимально комфортные условия для всех. Ветераны почувствуют искреннюю поддержку и уважение как от зрителей, так и от команды организаторов. Для участников будет организован трансфер от МЦД Подольск.

Программа гонки

10.30 мск — торжественное открытие

11.00 — заезд на 1 км классическим стилем для ветеранов спорта

11.30 — гонка на 3 км свободным стилем

12.00 — гонка на 5 км свободным стилем

12.40 — церемония награждения

В любом заезде участники могут использовать ретроэкипировку и инвентарь, что станет настоящей изюминкой события.

Для спортсменов и гостей будут доступны профессионально подготовленная трасса, комфортная инфраструктура, включая теплые раздевалки, душевые, парковку и зону отдыха. После соревнований всех ждет горячая полевая кухня, общение и фотозона с легендами лыжного спорта.

Среди почетных гостей гонки «Это все еще я» будут легендарные спортсмены: Наталья Коростелева, Наталья Зернова и Ольга Завьялова. Мероприятие также посетят олимпийские чемпионы Юрий Борзаковский и Александр Легков, звезды спорта Юрий Семин, Александр Мостовой и другие.

Все собранные средства будут направлены на поддержку ветеранов лыжного спорта, а также на проведение лыжной гонки, которая станет ярким событием для всех любителей зимних видов спорта.

Принять участие в гонке можно, зарегистрировавшись по ссылке.

Приходите всей семьей, чтобы поддержать ветеранов, вдохновиться их примерами и насладиться атмосферой праздника. Гонка «Это все еще я» — это не просто соревнование. Это теплое и значимое событие для каждого, кто любит спорт.