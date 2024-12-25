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«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: в прошлом сезоне команды забили на «Молинью» семь мячей на двоих

Прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» 26 декабря 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
Фото Getty Images
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26 декабря «Манчестер Юнайтед» навестит «Вулверхэмптон» в 18-м туре АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Молинью» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр — Тони Хэррингтон. Игру в России не покажут.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
26 дек, 20:30. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
Ман. Юнайтед

Аналитики букмекерской компании FONBET склоняются к победе «МЮ»: коэффициент на это событие — 1.95, что составляет около 46% вероятности. Выигрыш «волков» идет за 3.75 (27%), ничью дали за близкие 3.65 (27%).

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.17. Предыдущая встреча соперников на «Молинью» получилась результативной — 4:3 в пользу «дьяволов».

Рынок «обе забьют» предложили с котировкой 1.60, обратный вариант доступен за 2.25.

Три наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, результата матча указывают на ничью или победу манкунианцев:

  • 1:1 — за 8.00;
  • 2:1 — за 8.50;
  • 1:0 — за 9.50.
Пеп Гвардиола, главный тренер &laquo;Манчестер Сити&raquo;. «Эвертон» идет около зоны вылета, но даже он доставит «Ман Сити» неприятности. «Ириски» очень мало пропускают

Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

В прошлом сезоне соперники устроили на «Молинью» яркую перестрелку — она завершилась со счетом 4:3 в пользу «дьяволов». Новая встреча клубов также обещает результативный сценарий: «МЮ» пропустил в восьми матчах под руководством Рубена Аморима из девяти. В пяти случаях отличились обе команды и был пробит верх по голам. Игры с участием «волков» тоже редко получаются скучными: в 14 последних поединках из 15 влетело 3+ мяча.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.03.

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