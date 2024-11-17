17 ноября в Турине на арене «Пала Альпитур» состоится финал Итогового турнира, в котором первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сыграет с американцем Тейлором Фритцем. Игра начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет транслироваться на онлайн-платформах BBTennis. Счет личных встреч — 3:1 в пользу Синнера.

Он же считается абсолютным фаворитом предстоящего финала. На его победу в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.15, что примерно 87% вероятности исхода. Успех Фритца доступен за 6.20 (13%).

На то, что теннисисты преодолеют дистанцию в 22 и более гейма, котировка — 1.88. На ТМ 21.5 — 2.01.

Триумф Синнера с форой (-4.5) можно взять за 2.23, выигрыш Фритца с разницей (+4.5) гейма — за 1.61. На групповом этапе американец уступил итальянцу 4:6, 4:6.

Если Тейлор выиграет хотя бы сет, сыграет пари за 1.54. Правда, на этом турнире Янник еще не отдал ни партии.

Комбинированный вариант «победа Синнера и ТМ 21.5» предложено оформить за 2.05.

Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Тейлор Фритц

За последние пару месяцев Синнер с Фритцем встретились на US Open и в группе Итогового турнира, и в обоих случаях итальянец победил с комфортным счетом. Причем в финале «Шлема» американец развалился буквально со стартовых геймов, не справившись с давлением. Здесь, в Турине, думаю, будет то же самое. Тем более матч пройдет на родной для Янника арене при поддержке тысяч болельщиков. Не верю, что Тейлор совладает как с мощью соперника, так и с эмоциями — больше геймов, чем на групповом этапе, он не возьмет.

Рекомендуемая ставка: Фритц выиграет меньше 9.5 гейма за 1.85.

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