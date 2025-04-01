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1 апреля, 15:20

Юрий Нестеров — старый новый СЕО БЕТСИТИ

Юрий Нестеров и Александр Соболев.
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Букмекерская компания БЕТСИТИ объявила о назначении Юрия Нестерова на пост CEO. Ранее он уже работал в этой должности с 2020 по 2022 год, и его возвращение связывают с планами усилить позиции компании на рынке и реализовать новые амбициозные проекты.

За время работы Юрия Нестерова в БЕТСИТИ компания провела масштабную трансформацию и обновила продукты. Под его руководством букмекер масштабировал бизнес: открыл полноценный московский офис, наняв более 100 сотрудников в сжатые сроки, увеличил выручку более чем на 150% и реализовал множество ярких партнерств.

Под руководством Юрия Нестерова была усовершенствована вся цифровая экосистема БЕТСИТИ. В этот период компания запустила обновленное мобильное приложение с улучшенным UX/UI-дизайном и внедрила ряд инновационных продуктовых решений в области предиктивной аналитики и анализа клиентского поведения.

За время работы Юрия Нестерова выручка компании суммарно выросла на 237%: с 14,6 млрд до 49,3 млрд. В 2020 году выручка компании составляла 14,6 млрд. В 2021-м она выросла на 102% и достигла 29,5 млрд. В 2022-м — еще на 25%, с 29,5 млрд до 36,9 млрд. По итогам 2023-го выручка выросла уже до 49,3 млрд.

Среди знаковых партнерских соглашений — сотрудничество с Российским футбольным союзом, вместе с которым БЕТСИТИ провел ребрендинг Кубка России по футболу, и впоследствии турнир получил нейминг БЕТСИТИ Кубок России. Особенно выделяется финал турнира сезона-2021/22 между «Спартаком» и «Динамо», который собрал рекордные 69 тысяч зрителей в «Лужниках». Мероприятие сопровождалось большой шоу-программой, а установленный рекорд посещаемости остается непревзойденным до сих пор.

Помимо российских клубов, БЕТСИТИ стал официальным партнером английского футбольного клуба «Ливерпуль».

В 2022 году Юрий Нестеров был удостоен премии «Рейтинга Букмекеров» в номинации «Лучший топ-менеджер отрасли». Рынок отметил его вклад в развитие компании и укрепление бренда. В этом же году Юрий покинул компанию без каких-либо комментариев, а в 2025 году вернулся к руководству.

«Новое — это хорошо забытое старое. Возвращаюсь в самую динамичную и конкурентную среду, алый океан, океан акул букмекеров. Чувствую себя дома. У компании новые задачи, поэтому полный вперед», — заявил Нестеров.

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