«Ювентус» — «Милан»: Адамян верит в результативность предстоящего матча

18 января в 20.00 по московскому времени в 21-м туре серии А «Ювентус» примет дома «Милан». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

В какой форме «Ювентус»

В минувшие выходные «Ювентус» в очередной раз сыграл вничью в cерии А: команда Тиагу Мотты разошлась миром с «Аталантой» (1:1). Ранее «Юве» не выявил победителя в противостояниях с «Фиорентиной» (2:2) и «Торино» (1:1). Стоит отметить, что «Старая синьора» довольно часто пропускает в чемпионате: ей ни разу не удалось сохранить ворота неприкосновенными в семи предыдущих турах. Примечательно, что в последний раз вратарь «Юве» отстоял на ноль в поединке с «Миланом», в котором голов забито не было (0:0).

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К предстоящей встрече туринцы подходят с ощутимыми кадровыми потерями: игру против россонери из-за травм пропустят Аркадиуш Милик, Душан Влахович, Франсишку Консейсау, Хуан Кабаль и Глейсон Бремер.

В какой форме «Милан»

«Милан» начал новый год с новым тренером. Дебют Сержиу Консейсау во главе клуба пришелся на Суперкубок Италии, в котором россонери стали обладателями трофея, победив в финале «Интер» (3:2). Вернувшись домой, «Милан» сыграл вничью с «Кальяри» в чемпионате (1:1). В минувшие выходные коллектив Сержиу Консейсау вновь был близок к потере очков, однако ему удалось перевернуть ход встречи и одержать волевую победу над своим соперником: 2:1 с «Комо».

У «Милана», как и у «Ювентуса», также немало кадровых потерь: ближайшую встречу пропустят Альваро Мората, Алессандро Флоренци, Кристиан Пулишич, Ноа Окафор, Рубен Лофтус-Чик и Самуэль Чуквуэзе.

«Ювентус» — «Милан»: статистика личных встреч

Последняя встреча команд, состоявшаяся в полуфинале прошедшего Суперкубка Италии, завершилась победой «Милана» (2:1). Этот результат позволил россонери прервать безвыигрышную серию в официальных противостояниях со «Старой синьорой», длившуюся три матча (0:1, 0:0, 0:0).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Ювентус» — «Милан» 18 января

«Мне кажется, что для прогноза на предстоящий матч необходимо опереться на результат последней очной встречи. Помимо того, что она была совсем недавно, в ней также состоялся дебют Сержиу Консейсау на посту главного тренера «Милана». На новой должности португалец провел четыре матча, в каждом из которых его команда забила. «Юве», в свою очередь, несмотря на отсутствие побед, поразил ворота соперника в четырех последних встречах. Такая статистика наталкивает меня на то, что ближайший поединок, как и полуфинал Суперкубка Италии, пройдет с голами обеих команд», — заявил Адамян.

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