«Зенит» — «Краснодар»: Гурцкая предсказал точный счет главного матча выходных

13 апреля в 17.00 по московскому времени «Зенит» и «Краснодар» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Прогноз на игру дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур.

13 апреля, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В какой форме «Зенит»

В пяти весенних турах сине-бело-голубые набрали всего восемь из возможных 15 очков. Подопечные Сергея Семака справились с «Факелом» (2:0) и «Рубином» (4:0), разошлись миром с ЦСКА (0:0) и «Локомотивом» (1:1), а также проиграли «Спартаку» (1:2). Победить не удалось ни одного конкурента из первой шестерки. В результате неудачных результатов команда опустилась на третье место и теперь отстает от лидирующего «Краснодара» на пять очков, имея в активе столько же баллов, сколько и «Спартак». Также на этом отрезке петербуржцы обыграли «Ростов» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0).

В не самой лучшей форме находятся лидеры «Зенита» Вендел, Максим Глушенков и Евгений Латышонок, большего ожидали от дорогостоящего новичка Луиса Энрике. Зато свой первый гол за сине-бело-голубых забил Александр Соболев, прервавший сухую серию в чемпионате из 940 минут. Новых травм в команде нет, не сыграют только давно лечащиеся Дмитрий Васильев и Сергей Волков. В «матче за шесть очков» на поле должны выйти все лучшие.

В какой форме «Краснодар»

Четыре сухие победы подряд вывели «быков» на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. На этом отрезке были обыграны «Пари НН» (3:0), «Ростов» (1:0), «Факел» (5:0) и «Акрон» (1:0). Весной в соперниках у краснодарцев не было ни одного матча с командами из топ-6. Встреча с «Зенитом» станет первой проверкой амбиций коллектива Мурада Мусаева. Пока все складывается как надо, хотя порой победы и получаются натужными. Однако добиваться максимума в ситуациях, когда все идет к ничьей, — признак чемпионской игры.

В прошлом сезоне «быки» упустили титул в последнем туре, поэтому сейчас хотят решить все вопросы заранее. Тем более «Краснодар» вылетел из FONBET Кубка России и, в отличие от «Зенита» со «Спартаком», не должен думать о ротации состава. У команды лучшая в лиге оборона, в 23 матчах пропущено всего 13 голов. Станислав Агкацев, ставший «первым номером» после отъезда в «ПСЖ» Матвея Сафонова, провел 14 матчей на ноль. Как и у «Зенита», все лидеры в строю, поэтому «быки» дадут бой действующим чемпионам в Петербурге.

«Зенит» — «Краснодар»: статистика личных встреч

В первом круге текущего розыгрыша РПЛ «Краснодар» одержал домашнюю победу со счетом 2:0. На 88-й и 94-й минутах отличились Джон Кордоба и Федор Смолов. Тем самым «быки» взяли реванш у «Зенита» за поражение в последнем матче за Суперкубок России (2:4).

Прогноз Тимура Гурцкаи на матч «Зенит» — «Краснодар» 13 апреля

«Матчи РПЛ — гадание на кофейной гуще. Нас ждет суперматч практически за скрытое чемпионство. «Зениту» некуда отступать, поэтому он вполне может победить, например, со счетом 2:1. Игра будет сверхнапряженной, с большим количеством карточек. Еще можно рассмотреть ничью со счетом 1:1, коэффициент на нее в районе 7.50», — считает Гурцкая.

В букмекерской компании FONBET на победу «Зенита» со счетом 2:1 можно поставить с коэффициентом 9.00.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита