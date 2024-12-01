1 декабря «Зенит» в 17-м туре РПЛ сыграет дома с «Крыльями Советов». Матч пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени, в прямом эфире он будет показан на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 16.00 мск. Главным арбитром встречи назначен Евгений Кукуляк из Калуги.

«Зенит» обязан набрать три очка, считают аналитики букмекерской компании Winline. На победу действующего чемпиона России и лидера нынешнего сезона можно поставить под скромный коэффициент 1.32, вероятность этого исхода — примерно 76%. Успех «Крыльев» доступен за 8.80 (6%), ничья — за 5.60 (18%).

В последний раз самарцы увезли очки из Питера в 2015-м. На то, что они не проиграют (Х2), котировка 3.42.

Тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.16. Можете повысить планку и рассмотреть ТБ 3.5 за 2.60.

Обмен результативными ударами предложен за 2.08, противоположный результат — за 1.72.

Победу «Зенита» в обоих таймах можно взять за 2.80. С форой (-1.5) — за 1.92.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу сине-бело-голубых за 5.60.

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