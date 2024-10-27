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«Зенит» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 27 октября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 27 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
ФК «Зенит».
Фото Официальный сайт, ФК «Зенит»
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27 октября «Зенит» примет «Локомотив» в 13-м туре РПЛ. Игра на «Газпром Арене» стартует в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» начнется в 18:30 мск, на «Матч! Премьер» — в 19.20 мск. Главный арбитр поединка — Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

По мнению экспертов букмекерской компании Winline, сине-бело-голубые уверенно заберут три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 1.66, что составляет примерно 53% вероятности. Выигрыш «Локо» предложили с котировкой 4.60 (22%). Ничья доступна за 4.00 (25%).

Победа «Зенита» с форой (-1) идет за 2.10. Ф(+1) на железнодорожников ждет вас за 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.66, ТМ 2.5 — в 2.14. Рынок «обе забьют» дали за 1.70, обратный вариант — за 2.10.

В прошлом сезоне команда Михаила Галактионова выиграла на «Газпром Арене» (2:1). Индивидуальный тотал красно-зеленых больше 1.5 гола представлен за 3.10.

Коул Палмер (&laquo;Челси&raquo;). «Челси» не выиграл в двух турах подряд, но серия «Ньюкасла» еще длиннее. «Сороки» не побеждают в АПЛ больше месяца

Петербуржцы не пропустили в трех матчах подряд. На продолжение серии можно поставить за 2.57.

Четыре наиболее вероятных результата встречи, по версии аналитиков, указывают на ничью или победу коллектива Сергея Семака:

  • 1:1 — за 6.80;

  • 1:0 и 2:1 — за 7.40;

  • 2:0 — за 7.60.

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