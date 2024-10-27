27 октября «Локомотив» приедет в гости к «Зениту» в 13-м туре РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Соперников рассудит бригада Сергея Карасева. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» стартует в 18.30 мск, на «Матч! Премьер» — в 19.20 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline считают петербуржцев фаворитами: успех «Зенита» оценили в 1.66, это около 53% вероятности. На победу команды Михаила Галактионова предложили коэффициент 4.60 (22%). Ничья идет за 4.00 (25%).

В прошлом сезоне «Локомотив» выиграл на «Газпром Арене» (2:1). Считаете, что железнодорожники снова наберут очки? Рынок Х2 дали с котировкой 2.14.

Опция «обе забьют» доступна за 1.70, обратный вариант — за 2.10.

Тотал больше 2.5 мяча в очной игре можно взять за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.14.

В предыдущем туре парни Сергея Семака разгромили «Акрон» (5:0). Индивидуальный тотал сине-бело-голубых больше 2.5 гола представлен в линии за 2.95.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Локомотив»

На «Газпром Арене» встретятся две самые результативные команды РПЛ. В атаке железнодорожников разрывает Алексей Батраков — лучший игрок чемпионата по «гол+пас». Сине-бело-голубые потеряли Максима Глушенкова, но в его отсутствие на первый план вышли Лусиано Гонду и Андрей Мостовой, плюс отличную форму набрали Клаудиньо и Матео Кассьерра. Нельзя забывать и про лидера топа ассистентов лиги Вендела. В прошлом сезоне красно-зеленые выиграли и в Санкт-Петербурге (2:1), и в Москве (3:1). Оба поединка получились богатыми на взятия ворот — новая разборка соперников обещает похожий сценарий.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.93.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой