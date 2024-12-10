Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Рейтинг букмекеров
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 16:15

«Жирона» — «Ливерпуль»: где смотреть матч Лиги чемпионов 10 декабря 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Жирона» — «Ливерпуль» 10 декабря 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Telegram Дзен

10 декабря «Ливерпуль» сыграет с «Жироной». Матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет на городском стадионе «Монтивилли» и начнется в 20.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — француз Бенуа Бастьен.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 20:45. Montilivi (Жирона)
Жирона
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании Winline уверены в победе «Ливерпуля». Выигрыш красных можно взять с коэффициентом 1.44, что составляет примерно 69% вероятности исхода. Сенсационный триумф «Жироны» котируется за 6.60 (11%), ничья — за 4.90 (20%).

Если хозяева не проиграют (1Х), сыграет ставка за 2.81. Правда, в предыдущем туре они уступили даже «Штурму» (0:1).

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за скромные 1.54, ТМ 2.5 — за 2.37.

На то, что команды не обменяются голами, котировка 2.04. На то, что это случится, — 1.76. Но нужно помнить, что «Ливерпуль» пропустил всего один мяч в этой ЛЧ.

Джанлуиджи Доннарумма и&nbsp;Матвей Сафонов (&laquo;ПСЖ&raquo;). Доннарумма вырвался вперед в конкуренции с Сафоновым. После ошибки в Мюнхене россиянин провел в запасе два матча подряд

Три наиболее вероятных точных счета говорят о тотальном превосходстве гостей и выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу «Ливерпуля» — 7.00;

  • 2:1 — за 7.40;

  • 1:0 — 8.00.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Жирона
ФК Ливерпуль
Читайте также
Судья АПЛ Кут уволен после публикации видео с оскорблениями Клоппа
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос считает себя на 50 процентов русским
Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
Цены на кофе арабика обновили рекорд
«Спартак» устраивает распродажу, «Локо» не собирается отдавать «Зениту» Батракова, лидер «Динамо» захотел на родину. Главные трансферные слухи РПЛ за 10 декабря
Кадыров назвал речь Путина на вручении наград сигналом недоброжелателям на Западе
Сегодня
Вчера
Неделя