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«Жирона» — «Ливерпуль»: даже резервисты красных расправятся с одной из слабейших команд ЛЧ

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Жирона» — «Ливерпуль» 10 декабря 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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10 декабря в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» пожалует в гости к «Жироне». Матч пройдет на Городском стадионе Монтивилли и начнется в 20.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет запущена на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен француз Бенуа Бастьен.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 20:45. Montilivi (Жирона)
Жирона
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании Winline убеждены, что «Ливерпуль» одержит шестую победу подряд в ЛЧ. Это условие можно взять с коэффициентом 1.44, что примерно 69% вероятности исхода. Триумф «Жироны» котируется за 6.60 (11%), ничья — за 4.90 (20%).

Если хозяева не проиграют (1Х), сыграет ставка за 2.81. В двух домашних матчах турнира испанский клуб по разу уступил и выиграл.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за скромные 1.54, ТМ 2.5 — за 2.37.

«Ливерпуль» пропустил всего один мяч в этой ЛЧ. На то, что команды не обменяются голами, котировка 2.04. На то, что это случится, — 1.76.

Будет ли в этом матче показано хотя бы четыре желтые карточки? ТБ 3.5 на этом рынке доступен за 1.78.

Ламин Ямаль (&laquo;Барселона&raquo;). За последний месяц «Барса» победила лишь в двух матчах из шести. И едет к «Боруссии», которая еще ни разу не проиграла дома

Прогноз и ставка на матч «Жирона» — «Ливерпуль»

«Жирона» — команда не уровня Лиги чемпионов. В пяти матчах она набрала всего три очка, одолев лишь еще более слабый «Слован» (2:0). В остальных четырех встречах бело-красные уступили «ПСЖ», «Фейеноорду», ПСВ и даже «Штурму», забив в общей сложности два мяча. «Ливерпуль» с 15 баллами лидирует в общей таблице и вроде бы слишком сильно не нуждается в победе, но все равно легко ее добудет — даже резервисты Слота сильнее тех ребят, которые выходят в основе испанского клуба.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.11.

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