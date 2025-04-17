«Спартак» практически расстался с шансами на титул и рискует выпасть из топ-3. Но «Акрон» вряд ли поставит подножку красно-белым

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Акрон» — «Спартак» 19 апреля 2025 года

Команда Заура Тедеева уступила в пяти весенних матчах из семи.

19 апреля «Спартак» навестит «Акрон» в 25-м туре РПЛ. Игра состоится на «Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч! Премьер» начнется в 14.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Акрон» — «Спартак» 19 апреля 2025 года

Эксперты отдали предпочтение гостям. Победа «Спартака» идет с коэффициентом 1.60, вероятность — примерно 56%. Выигрыш команды Заура Тедеева оценили в 5.10 (20%), ничья — за 4.20 (24%).

В первом круге красно-белые разгромили «Акрон» на «Лукойл Арене» (4:0). Считаете, что теперь волжане не уступят? Опцию 1Х можно взять за 2.35.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.82, ТМ 2.5 — за 1.98. На «обе забьют» дали котировку 1.83, на обратный вариант — 1.97.

Месяц назад москвичи обыграли Артема Дзюбу и компанию в Кубке России (3:2). Индивидуальный тотал гостей больше двух голов предложили за 2.35.

«Акрон» — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 19 апреля 2025 года

В воскресенье команда Заура Тедеева прервала четырехматчевую серию из поражений — обыграла увязший в зоне вылета «Факел» (1:0). Единственный мяч забил Артем Дзюба: реализовал пенальти на 72-й минуте и обновил собственный рекорд по голам в РПЛ, теперь их 237.

За шесть туров до финиша чемпионата «Акрон» расположился на девятой строчке таблицы. Прямой вылет волжанам вряд ли грозит: от «Факела» оторвались на 13 очков, от «Оренбурга» — на 14. А вот от попадания в стыки необходимо обезопаситься: «Пари НН» и «Ахмат» находятся на расстоянии восьми и пяти баллов соответственно.

Артем Дзюба («Акрон»). Фото Global Look Press

«Спартак» продолжает катать фанатов на эмоциональных качелях — весной москвичи ни разу не выиграли в двух турах подряд. В первом матче после зимней паузы на своем поле расправились с «Оренбургом» (2:0), но через неделю уступили «Рубину» в Казани (1:2). Затем на «Лукойл Арене» прихлопнули конкурента по чемпионской гонке «Зенит» (2:1), а следом сгоняли нулевую ничью с «Ахматом в Грозном. Выезд к «Ростову» принес разгромную победу (3:0), но домашняя встреча с махачкалинским «Динамо» обернулась поражением (1:2).

Согласно подсчетам суперкомпьютера Opta, шансы красно-белых на титул составляют лишь 6,1%. Для сравнения: вероятное чемпионство «Краснодара» оценивается в 45,1%, «Зенита» — в 45,2%.

При этом «Спартак» еще может закончить сезон с трофеем — во вторник команда Деяна Станковича разгромила «Урал» (3:0) и вышла во второй этап 1/2 финала Пути Регионов Кубка России. Там красно-белых ждет дерби с «Динамо» . Соперники по возможному финалу — «Локомотив» или «Ростов».

Маркиньос («Спартак»). Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем «Акрон» — «Спартак»

У хозяев из-за перебора желтых карточек не сыграет Даниил Денисов. В составе волжан потерь нет.

«Акрон» — «Спартак»: статистика личных встреч

Первое знакомство клубов состоялось весной 2023 года на втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Клуб из Тольятти сенсационно обыграл красно-белых на стадионе «Кристалл» в Жигулевске (2:1).

В середине первого тайма Кейта Бальде не реализовал пенальти — расплата последовала незадолго до перерыва: Андрес Понсе отличился на 40-й минуте, Никита Салтыков на 45-й. Томаш Тавареш сократил отставание на 77-й минуте, но на большее гостей не хватило.

В первом круге нынешнего чемпионата «Спартак» разгромил «Акрон» на «Лукойл Арене» (4:0) — дублями отметились Тео Бонгонда и Манфред Угальде. А месяц назад москвичи прошли команду Заура Тедеева в четвертьфинале Пути регионов Кубка России (3:2). Месть за поражение двухлетней давности более чем удалась.

Гол Кристофера Мартинса в матче «Акрон» — «Спартак». Фото Global Look Press

Прогноз и ставка на матч «Акрон» — «Спартак»

В начале марта соперники оформили на «Самара Арене» пять голов на двоих в Кубке России. Встреча в чемпионате тоже обещает результативный рисунок: в четырех играх волжан после зимней паузы из семи влетело 3+ мяча. У красно-белых этот сценарий зашел в шести весенних матчах из восьми. К тому же «Акрон» — самая забивная команда второй восьмерки таблицы на пару с «Крыльями Советов» (29). «Спартак» по этому показателю замыкает топ-4 во всей лиге (45).

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.82.