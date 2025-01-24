Соболенко выиграла 20 матчей подряд на Australian Open и летит к третьему титулу. Она не проигрывала Киз на «Шлемах» и харде

Арина подтвердит величие?

25 января в Мельбурне состоится финал Australian Open в женском одиночном разряде, в котором белоруска Арина Соболенко сыграет с американкой Мэдисон Киз. Встреча начнется в 11.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 4:1 в пользу Соболенко.

Коэффициенты букмекеров на финал Australian Open Арина Соболенко — Мэдисон Киз 25 января 2025 года

Действующая победительница АО — фаворит предстоящего финала. На победу Соболенко в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 1.33, что примерно 75% вероятности исхода. Сенсационный триумф Киз доступен за 3.50 (25%).

Тотал больше 21.5 гейма предложено взять за 1.95, ТМ 21.5 — за 1.85.

Победа Соболенко с форой (-4.5) идет за 1.95. Если же Киз не уступит с разницей более четырех геймов, сыграет пари за 1.85.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу белорусской теннисистки за 1.87.

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Арина Соболенко — Мэдисон Киз: прогноз и анализ финала Australian Open 25 января 2025 года

«От многих ждешь, что в сложные моменты они будут играть более сдержанно или пассивно, но не от нее. Она так делать не будет. Так что это еще и давит на ее соперниц — знаешь, что надо все время пытаться выиграть очко, потому что она никогда не будет пассивной и не подарит его», — заявила Киз перед финалом против Соболенко. Для Мэдисон матч за титул станет настоящим испытанием, хотя так же говорили и перед 1/2 против Свентек — там американка сотворила сенсацию.

Шансов увидеть финалистку US Open-2017 в еще одном финале ТБШ было немного — до турнира на ее триумф давали коэффициент 71.0. Особенно маловероятно это выглядело с учетом результатов в Аделаиде: там она с трудом обыграла Остапенко а в полуфинале лишь на отказе прошла Самсонову. Во втором круге Australian Open Мэдисон горела с брейком в решающем сете против румынки Рузе, но выстояла. А затем ее ждали Коллинз, Рыбакина, Свитолина и Свентек — невероятно, но она оказалась сильнее каждой из них.

Особенно кинематографичным получился поединок против второй ракетки мира. Киз проиграла первый сет, четырежды проиграв свою подачу, но невероятно прибавила во второй партии — стала плотнее попадать под заднюю линию и лучше реагировать на агрессию соперницы. Несмотря на это, в третьем сете американка с трудом зацепилась за тай-брейк: сначала она отыграла тройной брейк-пойнт при 4:4, а затем отдала гейм при 5:5. Казалось, исход предрешен, но Киз не сдалась даже на матчболе, сделала обратный брейк и затем не спасовала в гонке до 10 очков — уступала 4:6, но победила 10:8.

В финале ее ждет еще более страшная и невозмутимая соперница. Соболенко ведет у Мэдисон 4:1 по личным встречам и никогда не проигрывала ей как на «Шлемах», так и на харде. В ноябре 2024 года в Пекине Арина победила 6:4, 6:3. Белоруска вообще стала неподавляемой в Мельбурне: она выиграла здесь два финала подряд и не проигрывает уже 20 встреч кряду. На этом отрезке она отдала всего два сета — Рыбакиной в финале в 2023-м и Павлюченковой в 1/4 этого турнира. В этом сезоне у первой ракетки мира нет на счету еще ни одного поражения.

Арина Соболенко — Мэдисон Киз: статистика личных встреч

Единственный матч Киз выиграла у Соболенко в 2021 году на траве в Берлине — в решающем сете той игры она убежала с отставания 0:2. Однако с тех пор американка проиграла белоруске три встречи: на Уимблдоне-2023 (2:6, 4:6), на US Open того же года (6:0, 6:7, 6:7) и в Пекине-2024.

Прогноз и ставка на матч Арина Соболенко — Мэдисон Киз

Киз показала невероятно атлетичный и агрессивный теннис в полуфинале против Свентек и в целом заслуженно пробилась в финал. Однако в том матче и в некоторых других по ходу турнира она затратила слишком много сил, проведя трехсетовики. У Арины затяжной поединок был всего один — против Павлюченковой. Да и там, за исключением второй партии, ее превосходство было осязаемым.

Думаю, с учетом предыдущих встреч теннисисток, победа в предстоящем финале останется за Соболенко. Она более привычна к крупным финалам и шикарно играет на старте сезона, а корты Мельбурна благоволят ей уже на протяжении 20 матчей.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко и ТМ 22.5 гейма за 2.00.

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