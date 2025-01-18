У белоруски в Мельбурне уже 17 побед подряд.

19 января в четвертом круге Australian Open состоится матч между звездой российского тенниса Миррой Андреевой и первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Встреча начнется в 3.30 по московскому времени. Легально в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 3:1 в пользу спортсменки из Белоруссии.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Арина Соболенко — Мирра Андреева 19 января 2025 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают Соболенко фаворитом поединка. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.27, что примерно 79% вероятности исхода. Успех Андреевой котируется за 3.80 (21%).

Тотал больше 20.5 гейма предложено взять за 1.83, ТМ 20.5 — за 1.98.

Выигрыш Соболенко с форой (-4.5) гейма доступен за 1.93, триумф Мирры с гандикапом (+4.5) — за 1.87.

Если россиянка заберет хотя бы семь геймов, сыграет пари за 1.70.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу Соболенко за 1.78. Даже на то, что Андреева выиграет хотя бы сет, коэффициент 2.04.

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Арина Соболенко — Мирра Андреева: прогноз и анализ матча Australian Open 19 января 2025 года

«Мирра — молодой игрок, она показывает отличный теннис, хорошо двигается, хорошо подает. Она точно станет игроком топ-10, за ней будущее тенниса», — такими эпитетами одарила Соболенко Андрееву после победы над ней на турнире в Брисбене. По счету в той встрече у россиянки навязать борьбу не получилось (3:6, 2:6), но по игре все было не так плохо. Подвела реализация брейк-пойнтов: 0 из 8, в то время как у Арины вышло 3 из 5.

Летом девушки играли за одну команду на выставочном турнире WTL и познакомились поближе. И в игровом плане им это тоже очень помогло: теннисистки провели три совместных парных матча и выиграли каждый из них. В финале они сошлись с командой Андрея Рублева и уступили только из-за слабой игры Сумита Нагала.

«Я уже устала с ней играть. По-моему, я с ней играла уже четыре или пять раз. Очень много. Что еще сказать? Давайте еще раз. Наверное, будет интересный матч. Я сделаю все возможное и выложусь на полную. Думаю, будет интересно. Посмотрим, что произойдет», — заявила Мирра перед предстоящим матчем на АО. Она права — теннисистки встречались четырежды, и пока превосходство за Соболенко (3-1). При этом единственный матч на «Шлеме» завершился в пользу россиянки — она победила Арину в четвертьфинале последнего «Ролан Гаррос».

Проблема в том, что к той игре белоруска подошла в плохой форме: по ходу игры она обращалась к врачу и испытывала недомогание. В результате Мирра дожала ее в решающей партии, но затем уступила в полуфинале Паолини. Сейчас в случае победы соперница у россиянки будет попроще: Векич или Павлюченкова в 1/4, а затем максимум Гауфф в полуфинале.

Прогноз и ставка на матч Арина Соболенко — Мирра Андреева

Соболенко шикарна на этом АО: все три матча выиграла в двух сетах и ни разу не позволила усомниться в своем превосходстве. Всего она победила в 17 последних играх в Мельбурне. Мирра же испытывала трудности: во втором круге не позволила подать на победу Учиджиме, а в третьем проиграла партию Френх. В лучшей форме россиянка обязана обыгрывать этих девушек без нервов.

Учитывая текущее состояние девушек, скорее всего, у Мирры не будет особых шансов на победу. Максимум она будет способна затянуть одну из партий, но итогового поражения избежать у нее вряд ли получится.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко и ТМ 22.5 гейма за 1.87.

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