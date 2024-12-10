Головин сделал 2+1 в четырех последних матчах за «Монако». Его магия очень нужна монегаскам на «Эмирейтс»

В этой Лиге чемпионов французы уже обыграли другой то-клуб — «Барселону».

11 декабря Александр Головин и его «Монако» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов сыграют с «Арсеналом». Матч пройдет на «Эмирейтс» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр — итальянец Давиде Масса.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Монако» 11 декабря 2024 года

Победа «Арсенала» в этой встрече выставлена в линии Winline с небольшим коэффициентом 1.30, что говорит о высокой вероятности его победы (77%). Ничья котируется за 5.20 (19%), успех «Монако» — за 8.80 (4%).

Если верите, что гости не уступят, возьмите Х2 за 3.27. Выигрыш монегасков с форой (+1.5) идет за 1.92.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.61, ТМ 2.5 — в 2.23. Обмен голами — в 2.04, противоположный результат — в 1.76.

Эксперты считают, что матч получится негрубым: ТМ 4.5 желтой карточки можно взять за 1.52, ТБ 4.5 — за 2.24.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Арсенала» за 5.60.

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«Арсенал» — «Монако»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 11 декабря 2024 года

«На текущем отрезке «Арсенал» является одной из сильнейших команд в мире, в их составе собрано много звездных исполнителей. Микель Артета проделывает безупречную работу на тренерском мостике. Нагрузка, которая ложится на плечи их соперников, огромна, но могу вас заверить, что мы не собираемся отсиживаться в обороне во встрече с ними. Мы едем в Лондон, чтобы показать свою лучшую игру», — заявил главный тренер «Монако» Ади Хюттер. Причин не доверять словам австрийца нет: монегаски забили во всех пяти матчах в этой ЛЧ и входят в топ-5 самых результативных команд турнира.

Если бы не поражение от «Бенфики» в последнем туре (2:3), можно было бы назвать текущее выступление «Монако» идеальным: до этого в активе команды Александра Головина были победы над «Барселоной» (2:1), «Црвеной Звездой» (5:1), «Болоньей» (1:0) и ничья с загребским «Динамо» (2:2). В противостоянии с португальскими «орлами» монегаски вели 2:1, но в последние минуты в меньшинстве пропустили дважды. В результате на их счету осталось 10 очков (восьмое место), что в целом позволяет им рассчитывать на выход в плей-офф.

Чтобы окончательно обеспечить себе полноценную евровесну, «Монако» было бы неплохо набрать хоть какие-то очки на «Эмирейтс». Однако сделать это будет очень непросто: «Арсенал» в своей крепости почти не допускает осечек. В Лиге чемпионов команда Артеты добыла две сухие победы над «ПСЖ» (2:0) и «Шахтером» (1:0), а во всех турнирах одержала восемь побед в 10 играх при двух ничьих — не справилась только с «Брайтоном» (1:1) и «Ливерпулем» (2:2).

В начале ноября «канониры» слегка забуксовали, но сейчас весьма хороши: выиграли четыре из пяти матчей во всех турнирах и лишь в последнем туре АПЛ сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1). На этом отрезке они забили 16 мячей при четырех пропущенных. Большое количество результативных ударов лондонцы нанесли после подачи угловых — именно этого оружия соперника нужно бояться «Монако». Однако и у самих французов есть не такое явное, но все-таки оружие: Головин сделал 2+1 в трех из четырех последних матчей и напомнил всем, что не зря является капитаном команды.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Арсенал» — «Монако»

У «Арсенала» есть две гарантированные потери — с «Монако» точно не сыграют защитники Томиясу и Уайт. Также под вопросом участие Калафьори, Зинченко и Габриэля — в обороне у «канониров» не все в порядке.

Впрочем, у монегасков значительно больше недоступных игроков: травмы у Балогана, Кулибали и Диопа, дисквалифицированы Синго и Мависса Элеби. Возможно, не появятся на поле Диатта, Магасса и Закария.

«Арсенал» — «Монако»: статистика личных встреч

Команды играли друг с другом четыре раза, и преимущество пока на стороне «Монако». В 2014-м монегаски победили в Кубке Эмиратов (1:0). В 1/8 Лиги чемпионов сезона-2014/15 французы снова оказались сильнее в гостях (3:1) и в итоге прошли дальше, проиграв 0:2 в ответном поединке. В 2023-м соперники снова бились на Кубке Эмиратов, и тогда «канониры» победили в серии пенальти после ничьей в основное время (1:1).

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Монако»

«Монако» играет агрессивно в атаке вне зависимости от того, кто ему противостоит. Не зря в 19 матчах с начала сезона монегаски не забили только в двух. В Лиге чемпионов они еще ни разу не ушли с поля без гола. «Арсенал» довольно хорош в обороне, но все-таки небезупречен: в последних четырех матчах пропустил от «Фулхэма», «Вест Хэма» и «Спортинга».

Рекомендуемая ставка: «Монако» забьет за 1.86.

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