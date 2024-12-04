«Аталанта» штампует победы и поджимает лидера серии А. У «Милана» немного шансов против банды Гасперини

Прогноз и ставка на матч серии А «Аталанта» — «Милан» 6 декабря 2024 года

Бергамаски выдали восемь побед подряд.

6 декабря в одном из главных матчей 15-го тура серии А встретятся «Аталанта» и «Милан». Игра пройдет на стадионе «Джевисс» в Бергамо, начало запланировано на 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 22.35 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Аталанта» — «Милан» 6 декабря 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании FONBET, у хозяев больше шансов на успех: их победа предложена с котировкой 1.95, вероятность этого исхода — примерно 50%. Выигрыш гостей можно взять за 3.75 (25%), ничья идет с таким же коэффициентом.

«Милан» не проигрывает на протяжении семи матчей во всех турнирах. Вероятность того, что россонери как минимум не уступят в предстоящей встрече, оценена в 1.85.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка намекают на превосходство бергамасков:

• 1:1 — за 8.00;

• 1:0 и 2:1 в пользу «Аталанты» — за 9.00;

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.15.

Рынок «обе забьют» дан за 1.67, противоположный вариант доступен за 2.20.

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«Аталанта» — «Милан»: прогноз и анализ матча серии А 6 декабря 2024 года

Хозяева набрали отличную форму: выиграли в восьми последних турах серии А и взлетели на второе место — отставание от лидирующего «Наполи» составляет всего одно очко. При этом в стартовых шести играх чемпионата команда Джана Пьеро Гасперини оформила лишь две победы и проиграла целых три раза — победитель прошлогодней Лиги Европы отлично спрогрессировал по ходу осени и показывает топ-результаты не только в серии А, но и в Лиге чемпионов. Там «Аталанта» ни разу не проиграла и за пять туров завоевала 11 баллов — этого достаточно для текущего пятого места в общем этапе.