«Аталанта» в шикарной форме и пока не проигрывала в ЛЧ. Кризисному «Реалу» будет сложно

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Сегодня, 22:15
10 декабря «Реал» сыграет с одним из лидеров общего этапа Лиги чемпионов «Аталантой». Игра пройдет на стадионе «Джевисс» в Бергамо, стартовый свисток польского арбитра Томаша Листкевича прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.60, что составляет около 37% вероятности. Успех «Реала» дан за близкие 2.46 (39%), котировка на ничью — 3.55 (27%).
Команды встречались в этом сезоне в Суперкубке УЕФА — мадридцы всухую обыграли оппонента (2:0). Рынок на непоражение итальянцев в предстоящем матче дан за 1.50.
Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата поединка отражают примерно равные шансы команд:
• 1:1 — за 6.00;
• победа гостей 2:1 — за 8.40;
• 2:1 в пользу хозяев — за 8.80.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.23.
Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.51, опция «обе забьют — нет» дана за 2.53.
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Хозяева набрали шикарный ход: победили в девяти последних матчах во всех турнирах, а их беспроигрышная серия составляет уже 14 встреч. Неудивительно, что с такой формой они пробрались в топ-8 общего этапа Лиги чемпионов, где с 11 баллами занимают пятую строчку. «Аталанта» за пять матчей не только никому не уступила, но и пропустила лишь один мяч — в последнем туре позволила «Янг Бойз» ответить одним голом на шесть пропущенных (6:1). Бергамаски в этом сезоне в принципе показывают хорошую результативность — отличаются в среднем 2,33 раза за 90 минут.
Устрашающую форму набрал форвард Матео Ретеги — у него 14 голов во всех соревнованиях и уверенная первая строчка в топе бомбардиров серии А (12 мячей). Вместе с ним часто отличаются Шарль де Кетеларе и Адемола Лукман: первый оформил 5+9 во всех турнирах, второй — 10+5. Прошлый сезон команда Джан Пьеро Гасперини закончила победой в Лиге Европы и явно продолжила прогрессировать.
«Реал» обыграл «Аталанту» в самом первом матче сезона — не подпустил итальянцев к Суперкубку УЕФА (2:0). Правда, в Лиге чемпионов положение мадридцев гораздо хуже: с шестью баллами они замыкают топ-24, из которого команды попадают в плей-офф. В пяти матчах турнира у коллектива Карло Анчелотти три поражения, причем не всегда от мощных соперников — например, кроме «Ливерпуля» (0:2) сильнее бланкос оказались «Лилль» (1:0) и «Милан» (3:1).
Результаты сливочных точно не впечатляют стабильностью: в последних восьми матчах во всех турнирах у них восемь проигрышей и такое же количество побед. Перед «Аталантой» мадридцы разнесли «Жирону» (3:0), а Анчелотти остался доволен этим результатом. «Важный матч, важная победа. Мы неплохо держались, когда они надавили сильнее. Когда мы забиваем, мы очень хорошо контролируем ситуацию, лучше владеем мячом. Мы провели очень удачный второй тайм, забили два хороших гола. Мы довольны.
Постепенно мы возвращаемся на наш уровень. Мы завершили матч с хорошими чувствами. Кажется, это было легко, но нам пришлось побороться. В Бергамо нас ждет еще один очень сильный соперник с великолепной динамикой, мы постараемся показать себя с лучшей стороны», — сказал главный тренер «Реала».
У хозяев с начала сезона травмирован форвард Джанлукка Скамака, к нему добавились правые латерали Хуан Куадрадо и Давиде Дзаппакоста.
У гостей больше проблем: нет Дани Карвахаля, Давида Алабы, Эдера Милитао, Эдуардо Камавинги и Винисиуса Жуниора.
Команды встречались друг с другом три раза: во всех матчах сильнее оказался «Реал».
Хозяева в шикарной форме: победили в девяти матчах подряд и не проигрывают уже в 14 встречах во всех турнирах. В ЛЧ у них ноль поражений и уверенное пятое место в общем этапе. При этом они действуют очень результативно: в среднем по сезону отличаются 2,33 раза за 90 минут, а минимум два гола заколачивают на протяжении девяти игр во всех соревнованиях. В таком состоянии «Аталанта» вполне может сдержать кризисный «Реал», у которого четыре поражения в восьми предыдущих поединках. Однако свой гол мадридцы забить тоже могут — в прошлых 10 встречах во всех турнирах заколотили 21 мяч.
Рекомендуемая ставка: «Аталанта» не проиграет и «обе забьют» за 2.11
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