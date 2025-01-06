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Сегодня, 19:45

«Барса» готовится к Суперкубку на фоне скандала с регистрацией Ольмо и Виктора. «Атлетик» готов этим воспользоваться

Прогноз и ставка на матч Суперкубка Испании «Атлетик» — «Барселона» 8 января 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Дани Ольмо («Барселона»).
Фото Getty Images
Иньяки Уильямс («Атлетик»).
Фото Getty Images
Жоан Лапорта («Барселона»).
Фото Getty Images
Ламин Ямаль («Барселона»).
Фото Global Look Press
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Клуб из Бильбао не проигрывал с начала октября.

8 января в Саудовской Аравии состоится первый полуфинал Суперкубка Испании — «Атлетик» сыграет с «Барселоной». Встреча басков и каталонцев состоится в Джидде на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» покажут поединок в прямом эфире с 21.50 мск.

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
08 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Атлетик
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Атлетик» — «Барселона» 8 января 2025 года

Аналитики букмекеров назвали фаворитами каталонцев: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.82, что составляет примерно 49% вероятности. Триумф команды Эрнесто Вальверде оценили в 4.05 (25%). Ничью — в 3.90 (26%).

В конце августа «Барса» обыграла красно-белых в чемпионате Испании (2:1). Считаете, что теперь по итогам 90 минут баски не уступят? Опция 1Х доступна за 1.98.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.70, обратный вариант — за 2.18.

Рынок на обмен голами идет за 1.65, «обе забьют — нет» можно взять за 2.15.

Эксперты склоняются к тому, что в финале Суперкубка Испании окажется блауграна: это событие дали с котировкой 1.45. Проход «Атлетика» предложили за 2.75.

«Атлетик» — «Барселона»: прогноз и анализ матча Суперкубка Испании 8 января 2025 года

Баски попали в Суперкубок Испании как обладатели Кубка Короля. В финале красно-белые обыграли «Мальорку» (2:1). Победа получилась непростой: островитяне открыли счет на 21-й минуте и лидировали почти полчаса, пока не получили в ответ от Ойяна Сансета. Дело дошло до серии пенальти, в которой «Мальорка» уступила (2:4). Клуб из Бильбао прервал засуху и завоевал первый Кубок Испании за 40 лет.

Новый календарный год «Атлетик» начал как раз с Кубка Короля: действующие обладатели трофея стартовали с 1/16 финала, где неожиданно испытали проблемы с «Логроньесом». Основное время завершилось нулевой ничьей — сломить команду из четвертого дивизиона получилось только в серии пенальти (4:3). Тем не менее «львы» продлили внушительную беспроигрышную серию — теперь она насчитывает 15 матчей. На этом отрезке баски добыли 10 побед в основное время, а в семи встречах сохранили ворота сухими.

Иньяки Уильямс («Атлетик»).
Фото Getty Images

«Барселона» проводила 2024-й двумя домашними поражениями — от «Леганеса» (0:1) и «Атлетико» (1:2). Неудачи получились историческими: «огурцы» обыграли сине-гранатовых в Каталонии впервые за всю историю противостояния, мадридцы — впервые при Диего Симеоне. Зато в 2025-й команда Ханси Флика ворвалась ярко — в 1/16 финала Кубка Испании разгромила «Барбастро» (4:0) из четвертого дивизиона.

При этом в последние пару недель вокруг «Барса» утопает в скандалах. Ла лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) отказали в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Жоан Лапорта активировал очередной рычаг, но это не помогло: клуб не успел подать документы вовремя. Каталонцы не согласны с этим решением и планируют обратиться в Высший спортивный совет.

Руководство не теряет оптимизма, что дело разрешится благополучно: Ольмо и Виктор даже вошли в состав делегации, которая отправится в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании. Но вокруг президента блауграны сгущаются тучи: сразу 10 оппозиционных объединений предложили Лапорте немедленно уйти в отставку и пригрозили официально выразить ему вотум недоверия, если этого не произойдет.

Жоан Лапорта («Барселона»).
Фото Getty Images

В числе претензий фигурирует не только стыдная история с отказом в регистрации Ольмо и Виктора. Также президента обвинили в убытках в сезоне-2023/24, проблемах с продлением контракта с Nike и сорванном трансфере Томаса Эртеля в баскетбольную «Барселону»: Лапорта заблокировал возвращение француза из-за реакции болельщиков в соцсетях.

Еще одна ситуация, которая вызывает беспокойство — состояние Ламина Ямаля. В середине декабря вингер травмировал голеностоп и находится на этапе восстановления. После игры с «Барбастро» Флик выразил надежду, что Ямаль будет готов к матчам Суперкубка, ведь в четверг испанец даже провел часть тренировки в общей группе.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Атлетик» — «Барселона»

Помимо Ламина Ямаля в лазарете сине-гранатовых находятся Марк Берналь, Марк-Андре тер Штеген, Андреас Кристенсен и Эктор Форт. Плюс из-за известных на весь мир проблем с регистрацией Ханси Флик по-прежнему не может рассчитывать на Дани Ольмо и Пау Виктора. У басков две потери: на больничном находятся Ойян Сансет и Иньиго Руис де Галаррета.

Ламин Ямаль («Барселона»).
Фото Global Look Press

«Атлетик» — «Барселона»: статистика личных встреч

История противостояния клубов насчитывает 242 матча. Преимущество по числу побед на стороне каталонцев — 122 против 80. Еще 40 поединков завершились вничью.

В конце августа «Барса» обыграла красно-белых в чемпионате Испании (2:1). Ламин Ямаль открыл счет на 24-й минуте, но за три минуты до перерыва «львы» сравняли — Ойян Сансет реализовал пенальти. Решающий гол на 75-й минуте оформил Роберт Левандовски.

Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Барселона»

До игры с «Барбастро» из четвертого дивизиона каталонцы пропустили в шести встречах подряд. В поединке с басками сохранить ворота сухими вряд ли удастся: команда Эрнесто Вальверде набрала ход, не знает поражений с начала октября и отличилась в 13 из 15 матчей на этом отрезке. Тем более в этом сезоне соперники уже пересекались — в конце августа огорчили друг друга и преодолели «верх» по голам.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 мяча за 2.05.

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