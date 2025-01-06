«Барса» готовится к Суперкубку на фоне скандала с регистрацией Ольмо и Виктора. «Атлетик» готов этим воспользоваться

Клуб из Бильбао не проигрывал с начала октября.

8 января в Саудовской Аравии состоится первый полуфинал Суперкубка Испании — «Атлетик» сыграет с «Барселоной». Встреча басков и каталонцев состоится в Джидде на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» покажут поединок в прямом эфире с 21.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Атлетик» — «Барселона» 8 января 2025 года

Аналитики букмекеров назвали фаворитами каталонцев: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.82, что составляет примерно 49% вероятности. Триумф команды Эрнесто Вальверде оценили в 4.05 (25%). Ничью — в 3.90 (26%).

В конце августа «Барса» обыграла красно-белых в чемпионате Испании (2:1). Считаете, что теперь по итогам 90 минут баски не уступят? Опция 1Х доступна за 1.98.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.70, обратный вариант — за 2.18.

Рынок на обмен голами идет за 1.65, «обе забьют — нет» можно взять за 2.15.

Эксперты склоняются к тому, что в финале Суперкубка Испании окажется блауграна: это событие дали с котировкой 1.45. Проход «Атлетика» предложили за 2.75.

«Атлетик» — «Барселона»: прогноз и анализ матча Суперкубка Испании 8 января 2025 года

Баски попали в Суперкубок Испании как обладатели Кубка Короля. В финале красно-белые обыграли «Мальорку» (2:1). Победа получилась непростой: островитяне открыли счет на 21-й минуте и лидировали почти полчаса, пока не получили в ответ от Ойяна Сансета. Дело дошло до серии пенальти, в которой «Мальорка» уступила (2:4). Клуб из Бильбао прервал засуху и завоевал первый Кубок Испании за 40 лет.

Новый календарный год «Атлетик» начал как раз с Кубка Короля: действующие обладатели трофея стартовали с 1/16 финала, где неожиданно испытали проблемы с «Логроньесом». Основное время завершилось нулевой ничьей — сломить команду из четвертого дивизиона получилось только в серии пенальти (4:3). Тем не менее «львы» продлили внушительную беспроигрышную серию — теперь она насчитывает 15 матчей. На этом отрезке баски добыли 10 побед в основное время, а в семи встречах сохранили ворота сухими.

Иньяки Уильямс («Атлетик»). Фото Getty Images

«Барселона» проводила 2024-й двумя домашними поражениями — от «Леганеса» (0:1) и «Атлетико» (1:2). Неудачи получились историческими: «огурцы» обыграли сине-гранатовых в Каталонии впервые за всю историю противостояния, мадридцы — впервые при Диего Симеоне. Зато в 2025-й команда Ханси Флика ворвалась ярко — в 1/16 финала Кубка Испании разгромила «Барбастро» (4:0) из четвертого дивизиона.

При этом в последние пару недель вокруг «Барса» утопает в скандалах. Ла лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) отказали в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Жоан Лапорта активировал очередной рычаг, но это не помогло: клуб не успел подать документы вовремя. Каталонцы не согласны с этим решением и планируют обратиться в Высший спортивный совет.

Руководство не теряет оптимизма, что дело разрешится благополучно: Ольмо и Виктор даже вошли в состав делегации, которая отправится в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании. Но вокруг президента блауграны сгущаются тучи: сразу 10 оппозиционных объединений предложили Лапорте немедленно уйти в отставку и пригрозили официально выразить ему вотум недоверия, если этого не произойдет.

Жоан Лапорта («Барселона»). Фото Getty Images

В числе претензий фигурирует не только стыдная история с отказом в регистрации Ольмо и Виктора. Также президента обвинили в убытках в сезоне-2023/24, проблемах с продлением контракта с Nike и сорванном трансфере Томаса Эртеля в баскетбольную «Барселону»: Лапорта заблокировал возвращение француза из-за реакции болельщиков в соцсетях.

Еще одна ситуация, которая вызывает беспокойство — состояние Ламина Ямаля. В середине декабря вингер травмировал голеностоп и находится на этапе восстановления. После игры с «Барбастро» Флик выразил надежду, что Ямаль будет готов к матчам Суперкубка, ведь в четверг испанец даже провел часть тренировки в общей группе.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Атлетик» — «Барселона»

Помимо Ламина Ямаля в лазарете сине-гранатовых находятся Марк Берналь, Марк-Андре тер Штеген, Андреас Кристенсен и Эктор Форт. Плюс из-за известных на весь мир проблем с регистрацией Ханси Флик по-прежнему не может рассчитывать на Дани Ольмо и Пау Виктора. У басков две потери: на больничном находятся Ойян Сансет и Иньиго Руис де Галаррета.

Ламин Ямаль («Барселона»). Фото Global Look Press

«Атлетик» — «Барселона»: статистика личных встреч

История противостояния клубов насчитывает 242 матча. Преимущество по числу побед на стороне каталонцев — 122 против 80. Еще 40 поединков завершились вничью.

В конце августа «Барса» обыграла красно-белых в чемпионате Испании (2:1). Ламин Ямаль открыл счет на 24-й минуте, но за три минуты до перерыва «львы» сравняли — Ойян Сансет реализовал пенальти. Решающий гол на 75-й минуте оформил Роберт Левандовски.

Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Барселона»

До игры с «Барбастро» из четвертого дивизиона каталонцы пропустили в шести встречах подряд. В поединке с басками сохранить ворота сухими вряд ли удастся: команда Эрнесто Вальверде набрала ход, не знает поражений с начала октября и отличилась в 13 из 15 матчей на этом отрезке. Тем более в этом сезоне соперники уже пересекались — в конце августа огорчили друг друга и преодолели «верх» по голам.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 мяча за 2.05.