«Барса» возвращается на «Камп Ноу», где не играла больше двух лет. «Атлетик» не испортит каталонцам праздник

Прогноз и ставка на матч Ла Лиги «Барселона» — «Атлетик» 22 ноября 2025 года

Баски не побеждали на выезде с конца августа.

22 ноября на «Камп Ноу» состоится первая игра после реконструкции стадиона — «Барселона» примет «Атлетик» в 13-м туре чемпионата Испании. Стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени, а прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 2» начнется в 18.10 мск.

Чемпионат Испании. Ла лига. 13-й тур.

22 ноября, 18:15. Camp Nou (Барселона)

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Барселона» — «Атлетик» 22 ноября 2025 года

Эксперты не сомневаются в том, что «Барса» заберет три очка: поставить на это событие можно с котировкой 1.45, что составляет около 63% вероятности результата. Победу «Атлетика» оценили в 6.40 (16%), ничью — в 4.80 (21%).

Считаете, что баски не уступят? Опция 1Х ждет вас за 2.75.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.55, обратный вариант — за 2.35.

Рынок на обмен голами доступен за 1.72, «обе забьют — нет» дали за 2.07.

В каждом из трех последних матчей каталонцы отличились как минимум трижды. Коэффициент на продолжение серии — 2.45.

«Барселона» — «Атлетик»: прогноз и анализ матча Ла Лиги 22 ноября 2025 года

Сине-гранатовые готовятся к особенному событию — сыграют на «Камп Ноу» впервые за 2,5 года. В мае 2023-го «Барса» дома разгромила «Мальорку» (3:0), после чего стадион закрыли на реконструкцию.

Каталонцы принимали соперников на резервных аренах «Олимпик Льюис Компанис» и «Йохан Кройфф» и очень долго ждали возвращения домой. Но переезд откладывался — сначала из-за темпов строительства, затем из-за сложностей с получением лицензии.

Частичное открытие обновленного «Камп Ноу» срывалось пять раз — в декабре 2024-го, а затем в мае, августе и сентябре нынешнего года. Но за четыре дня до матча с «Атлетиком» клуб наконец объявил о допуске стадиона: согласовали вместимость в 45 401 зрителя.

С точки зрения результатов «Барса» провела противоречивый месяц. Все началось с непростых побед над «Жироной» (2:1) и «Олимпиакосом» (6:1): три очка в дерби вырвали благодаря голу Роналда Араухо в компенсированное время, а в ЛЧ помогло спорное удаление в составе греков на 57-й минуте — до него преимущество было минимальным (2:1).

После этого команда Ханси Флика выиграла только в двух матчах из четырех — против «Эльче» (3:1) и «Сельты» (4:2). А также влетела «Реалу» (1:2) в класико и разошлась вничью с «Брюгге» (3:3).

Каталонцы продлили серию с пропущенными голами до 10 встреч — худший показатель с 2013 года, когда за 13 игр получили 21 мяч. На текущем отрезке соперники поразили ворота сине-гранатовых 18 раз.

Пау Кубарси, Рональд Араухо и Андреас Кристенсен («Барселона»). Фото Global Look Press

«Атлетик» в последние два месяца переживает еще большую катастрофу и победил только в трех матчах из 13. В восьми встречах баски уступили, две завершились вничью.

Перед паузой на сборные красно-белые обыграли осевший в зоне вылета «Овьедо» (1:0) и прервали серию из трех поражений подряд — от «Хетафе» (0:1), «Сосьедада» (2:3) и «Ньюкасла» (0:2).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Барселона» — «Атлетик»

За хозяев точно не сыграют Марк-Андре тер Штеген, Гави и Педри, которые находятся на больничном. Участие Рафиньи, Жоана Гарсии, Марка Касадо и Ламина Ямаля под вопросом. В лазарете гостей пятеро: Унаи Эгилус, Беньят Прадос, Иньяки Уильямс, Мароан Саннади, Ойан Сансет.

Иньяки Уильямс («Атлетик»). Фото Global Look Press

«Барселона» — «Атлетик»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне Ла Лиги каталонцы обыграли басков и дома (2:1), и на выезде (3:0), а между этим выбили в полуфинале Суперкубка Испании (2:0).

Общая история противостояния команд насчитывает 244 матча: у «Барсы» 125 побед, у «Атлетика» — 79. Еще 40 встреч завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Атлетик»

Сине-гранатовые оформили 3+ гола в трех играх подряд. Долгожданное возвращение на «Камп Ноу» — лучшая мотивация для еще одного результативного выступления. К тому же выезды — отдельная боль клуба из Бильбао в этом сезоне. Первая и единственная победа случилась еще в конце августа, после чего баски собрали пять поражений и ничью, а в четырех гостевых встречах пропустили как минимум дважды.

Рекомендуемая ставка: «Барса» забьет больше 2.5 мяча за 2.45.