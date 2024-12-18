Мадридцы победили в 11 матчах подряд.

21 декабря состоится центральная игра 18-го тура чемпионата Испании — «Барселона» примет «Атлетико». Место встречи — стадион «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» начнут прямой эфир с 22.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Атлетико» 21 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение каталонцам: поставить на «Барсу» можно с коэффициентом 1.87, что составляет примерно 48% вероятности. Победа «индейцев» доступна за 3.90 (26%). Ничья — за 3.80 (26%).

Верите, что «Атлетико» наберет очки на «Олимпик Льюис Компанис»? Опция Х2 ждет вас за за 1.93.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.30. Рынок «обе забьют» идет за 1.60, обратный вариант предложили за 2.30.

Выигрыш сине-гранатовых с форой (-1) дали за 2.45. Котировка на Ф2 (+1) — 1.55.

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«Барселона» — «Леганес»: прогноз и анализ матча ла лиги 21 декабря 2024 года

В воскресенье каталонцы снова допустили осечку в чемпионате — сенсационно уступили «Леганесу» на «Олимпик Льюис Компанис» (0:1). А ведь «огурцы» только вернулись из сегунды, ни разу не выиграли на выезде в нынешнем сезоне и шли на четвертом месте с конца таблицы.

Сине-гранатовые задушили гостей владением (80%), нанесли 20 ударов по воротам, создали моментов почти на три гола (2.63 xG), но не смогли даже уйти от поражения. Капитан «Леганеса» Серхио Гонсалес забил с углового уже на четвертой минуте — этого хватило, чтобы увезти три очка.

За шесть последних туров «Барса» собрала три проигрыша, две ничьих и лишь одну победу. Каталонцы по-прежнему возглавляют таблицу, но комфортный отрыв от конкурентов растаял: «Атлетико» сравнялся с блауграной и стоит ниже только по дополнительным показателям, «Реал» находится на расстоянии одного балла. А ведь у обоих мадридских клубов есть по матчу в запасе.

Педри («Барселона»). Фото Getty Images

Перед очной встречей с «индейцами» сине-гранатовые понесли невосполнимую потерю — из строя снова выбыл Ламин Ямаль. В ноябре вингер пропустил три недели из-за повреждения лодыжки, а теперь травмировал связки голеностопа — причем все на той же правой ноге. На этот раз испанец угодил в лазарет примерно на месяц — не поможет «Барсе» не только против «Атлетико», но и в Суперкубке. Спортивный врач Педро Луис Риполь выразил опасения по поводу характера повреждения Ламина.

«Это не растяжение связок, а гораздо более серьезная травма — небольшой разрыв мембраны, соединяющей большеберцовую кость с малоберцовой, который известен как синдесмоз. Прогноз гораздо более неопределенный. Менее чем за месяц он получил уже вторую травму подобного характера. Это гораздо более хрупкая структура, чем голеностоп. Может возникнуть диастаз, то есть разделение большеберцовой и малоберцовой костей из-за отсутствия мембраны, что приведет к большей нестабильности голеностопа», — сказал Риполь в эфире Cadena Ser.

Обстоятельства, которые привели к возвращению Ямаля на больничный, вызывают вопросы: вингер получил травму на 17-й минуте игры с «Леганесом», просил замену перед перерывом, но в итоге провел на поле 75 минут. В это время на скамейке не было Ханси Флика — тренер отбывает дисквалификацию за излишнее проявление эмоций в матче против «Бетиса». За поединком с «Атлетико» немец тоже посмотрит с трибуны — дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил апелляцию «Барсы» на сокращение бана.

Ханси Флик и Ламин Ямаль («Барселона»). Фото Global Look Press

В промежутке с 29 сентября по 27 октября «Атлетико» выиграл всего в одной встрече из шести: два матча завершились вничью, три — поражениями. Но затем «индейцы» набрали ход: 11 побед подряд, шесть из них — с сухим счетом. Общая разница мячей — 31:7. Мадридцы имеют отличные шансы на попадание в топ-8 ЛЧ, а в ла лиге уже лидируют по потерянным очкам.

Еще одна отличительная черта команды Диего Симеоне — характер. По умению дожать в концовке «Атлетико» перехватил лавры «Байера» — в этом сезоне «индейцы» забили 12 мячей на 90-й минуте и позднее. Главный герой мадридцев на успешном отрезке — Антуан Гризманн: форвард оформил семь голов и ассист. Суммарно на счету француза 17 баллов за результативность (11+6).

Антуан Гризманн («Атлетико»). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Барселона» — «Атлетико»

Помимо Ламина Ямаля, в лазарете сине-гранатовых находятся Марк Берналь, Марк-Андре тер Штеген и Андреас Кристенсен. У мадридцев одна потеря — на больничном находится Тома Лемар.

«Барселона» — «Атлетико»: статистика личных встреч

История противостояния команд насчитывает 237 матчей. Преимущество по числу побед на стороне блауграны — 108 против 74. Еще в 55 поединках соперники разошлись миром.

В прошлом сезоне «Барса» дважды расправилась с «индейцами» всухую: в первом круге на «Олимпик Льюис Компанис» (1:0), а во втором — на «Метрополитано» (3:0). Кстати, Симеоне никогда не обыгрывал сине-гранатовых в Каталонии — 10 поражений и семь ничьих за 17 встреч в четырех турнирах.

Диего Симеоне («Атлетико»). Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Атлетико»

Мадридцы набрали отличный ход: 11 побед подряд, в семи матчах на этом отрезке влетело три гола или больше. Каталонцы испытывают проблемы без Ямаля, но иногда у них получается выступать результативно даже в таких играх — как, например, было против «Сельты» (2:2) или «Бреста» (3:0).

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.95 (если забьют ровно три — будет возврат).

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