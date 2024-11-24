Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Брест» 26 ноября 2024 года

«Брест» не проиграл ни разу и стоит в таблице выше блауграны.

26 ноября «Барселона» встретится с «Брестом» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» стартует в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Брест» 26 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Барсе». На выигрыш каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.14, вероятность такого исхода — примерно 80%. Победа «пиратов» доступна за 15.0 (7%), ничья — за 7.80 (13%).

«Брест» начал общий этап ЛЧ без поражений. Считаете, что серия команды Эрика Руа продолжится? Опция X2 ждет вас за 5.13.

Успех блауграны с форой (-2.5) дали с котировкой 2.07. Ф(+2.5) для клуба из Франции предложили за 1.73.

Тотал больше трех мячей оценили в 1.48, ТМ 3 — в 2.50. Рынок «обе забьют» идет за 2.06, обратный вариант — за 1.74.

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«Барселона» — «Брест»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 26 ноября 2024 года

После семи подряд побед с общим счетом 29:5 каталонцы неожиданно забуксовали. Перед паузой на сборные команда Ханси Флика уступила «Реал Сосьедад» (0:1), а после международного перерыва сыграла вничью с «Сельтой» (2:2). Причем к 61-й минуте блауграна вела с преимуществом в два мяча, но все испортило глупое удаление Марка Касадо. Опорник получил вторую желтую на 82-й минуте, и галисийцы не стали тянуть с камбэком: на 84-й минуте отличился Альфонсо Гонсалес, на 86-й — Уго Альварес.

Осечки «Барсы» совпали с потерей Ламина Ямаля: вингер получил травму голеностопа в матче с «Црвеной Звездой» (5:2). В обеих играх без испанца сине-гранатовые уступили соперникам по xG, а в Сан-Себастьяне даже ни разу не пробили в створ ворот.

Ситуация осложняется тем, что восстановление футболиста затягивается: Ямаль по-прежнему испытывает дискомфорт в голеностопе без ношения защитной повязки. По этой причине в каталонском клубе не делают прогнозы относительно сроков возвращения вингера. Однако питают надежды, что Ламин будет готов к лигочемпионской разборке с «Брестом» или хотя бы к субботней встрече ла лиги с «Лас-Пальмасом».

Ламин Ямаль и Ханси Флик («Барселона»). Фото Getty Images

«Брест» проваливает первый круг лиги 1: у команды Эрика Руа набралось уже семь поражений после 12 туров. Больше лишь у «Гавра» (8) и «Монпелье» (9), которые осели в зоне вылета.

Зато «пираты» стали главной сенсацией нового формата ЛЧ: за четыре стартовых тура не проиграли ни разу и ворвались в топ-5 общей таблицы. Клуб из Франции победил «Штурм» (2:1), «Зальцбург» (4:0) и пражскую «Спарту» (2:1), а также отнял очки у «Байера» (1:1).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Барселона» — «Брест»

У каталонцев помимо Ламина Ямаля из-за повреждений недоступны Марк Берналь, Марк-Андре тер Штеген, Андреас Кристенсен, Рональд Араухо, Ферран Торрес и Ансу Фати. Эрик Гарсия находится на заключительном этапе восстановления — есть шанс, что защитник вернется в заявку в игре с «Брестом». У «пиратов» на больничном находятся двое игроков — левый латераль Брэдли Локо и вингер Абдалла Сима.

«Барселона» — «Брест»: статистика личных встреч

Команды сыграют друг с другом впервые — ранее они не пересекались даже в товарищеских матчах.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Брест»

В нынешней ЛЧ каталонцы сохранили ворота сухими лишь однажды — против «Янг Бойз» (5:0). Если учитывать все турниры, блауграна сыграла на ноль всего в одном из семи последних поединков. Не пропустить от дерзкого «Бреста» тоже вряд ли получится: «пираты» отличились во всех матчах общего этапа.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.06.

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