Из-за дисквалификации «Барса» потеряла Флика на две игры. Но разобраться с «Леганесом» можно и без тренера на скамейке

В поединке с «Атлетико» Ханси точно будет не хватать.

15 декабря «Барселона» примет «Леганес» в 17-м туре чемпионата Испании. Игра пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» начнут прямой эфир с 22.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Бетис» — «Барселона» 15 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали сине-гранатовых безоговорочными фаворитами: поставить на «Барсу» можно с коэффициентом 1.14, что составляет примерно 81% вероятности. Победа «огурцов» доступна за 16.0 (6%). Ничья — за 7.80 (13%).

Верите, что «Леганес» преподнесет сенсацию и отнимет очки у каталонцев? Опция Х2 ждет вас за за 5.24.

Тотал больше трех мячей оценили в 1.48, ТМ 3 — в 2.50. Рынок «обе забьют» идет за 2.07, обратный вариант предложили за 1.73.

Выигрыш команды Ханси Флика с форой (-2.5) дали за 2.07. Котировка на Ф2 (+2.5) — 1.74.

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«Барселона» — «Леганес»: прогноз и анализ матча ла лиги 15 декабря 2024 года

В среду команда Ханси Флика победила «Боруссию» в Дортмунде (3:2) и решила задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов: теперь блауграна точно не опустится ниже 24-й строчки и сыграет как минимум в стыках. Впереди борьба за сохранение места в топ-8 и даже за лидерство в общей таблице: сейчас каталонцы занимают вторую позицию, отставание от «Ливерпуля» — три очка. В двух оставшихся турах «Барсу» ждет вояж в Лиссабон в гости к «Бенфике» и домашняя встреча с «Аталантой».

Рафинья и Ламин Ямаль («Барселона»). Фото Getty Images

А вот последние результаты в ла лиге сине-гранатовых точно не радуют: лишь одна победа в пяти турах. Разгромили «Мальорку» (5:1), но этот успех затерли поражения от «Реал Сосьедад» (0:1) и «Лас-Пальмаса» (1:2), а также ничьи с «Сельтой» (2:2) и «Бетисом» (2:2). В таблице «Барса» по-прежнему первая, но комфортный отрыв от «Реала» растаял: теперь он составляет всего два очка. «Атлетико» тоже находится неподалеку — на расстоянии трех баллов. А ведь у обоих мадридских клубов есть по матчу в запасе.

В игре на «Бенито Вильямарин» каталонцы потеряли не только очки, но и главного тренера: судья Алехандро Муньис удалил Ханси Флика за излишнее проявление эмоций, а дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) дисквалифицировал немца на два ближайших тура. Теперь он не сможет руководить командой в матчах с «Леганесом» и «Атлетико». Уже известно, что «Барса» подаст апелляцию: в клубе посчитали несправедливым удаление Ханси, так как тренер не спорил с арбитром напрямую. Реакция самого тренера была спокойной и рассудительной.

«Я не буду говорить об арбитрах. Ушло слишком много времени, чтобы решить, был пенальти или нет. Я согласен с красной карточкой и разочарован, потому что это впервые случилось со мной», — сказал Флик.

Ханси Флик в матче «Бетис» — «Барселона». Фото Getty Images

По итогам сезона-2019/20 «Леганес» свалился в сегунду и задержался там на четыре года. Сначала финишировал третьим, но в плей-офф за путевку в примеру влетел «Райо Вальекано» (0:3, 1:2). Две следующих кампании клуб из пригорода Мадрида закончил на 12-й и 14-й позициях, а в прошлом сезоне неожиданно приземлился на первую строчку и вернулся в ла лигу напрямую.

В нынешнем чемпионате «огурцы» разжились всего тремя победами — на родном «Бутарке» обыграли «Лас-Пальмас» (2:1), «Сельту» (3:0) и «Севилью» (1:0). В трех последних турах команда Борхи Хименеса потерпела два домашних поражения с разгромным счетом (0:3) от двух «Реалов» — «Мадрида» и «Сосьедада». А также привезла ничью с выезда к «Алавесу» (1:1). «Леганес» идет на четвертом месте с конца таблицы, отрыв от зоны вылета крошечный — лишь три очка.

При этом клуб из пригорода Мадрида продолжает борьбу в Кубке Испании: в первом раунде прошли «Лусену» (2:1), а во втором сломили «Эстепону» в серии пенальти (2:2, 5:4). В 1/16 финала «огурцы» сыграют с «Картахеной».

Серхио Гонсалес («Леганес»). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Барселона» — «Леганес»

Лазарет сине-гранатовых не пустует: из-за различных повреждений недоступны Марк Берналь, Марк-Андре тер Штеген, Андреас Кристенсен, Рональд Араухо. У «огурцов» одна потеря — на больничном находится левый защитник Энрик Франкеса.

«Барселона» — «Леганес»: статистика личных встреч

История противостояния команд в ла лиге насчитывает восемь матчей — у каталонцев семь побед и одно поражение. Разница мячей — 21:7 в их пользу.

Однажды клубы сыграли в Кубке Испании — в 1/8 финала сезона-2019/20 «Барса» разгромила «Леганес» на «Камп Ноу» (5:0).

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Леганес»

В этом сезоне встречи «огурцов» с командами из топ-6 заканчивались в одну калитку: уступили всухую «Атлетику» (0:2), «Реалу» (0:3) и «Сосьедаду» (0:3). В игре с «Атлетико» даже удалось открыть счет и уйти на перерыв лидером, но три гола мадридцев во втором тайме убили интригу (1:3). Блауграна победила лишь в одном из пяти последних туров, а на ближайший матч выйдет без Флика на скамейке. Но у «Леганеса» не получится напрячь лидера ла лиги даже с такими вводными.

Рекомендуемая ставка: «Барса» не пропустит за 1.82.

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