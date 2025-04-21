«Барса» истощена физически и потеряла Левандовски. Флик недоволен календарем, а клуб даже готов судиться с ла лигой

У каталонцев слишком мало времени на восстановление.

22 апреля «Барселона» примет «Мальорку» в 33-м туре чемпионата Испании. Место встречи — стадион «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» начнут прямой эфир с 22.20 мск.

Испания. Ла лига. 33-й тур.

22 апреля, 22:30. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Мальорка» 22 апреля 2025 года

Эксперты не сомневаются в победе каталонцев: поставить на «Барсу» можно с коэффициентом 1.23, что составляет примерно 76% вероятности. Выигрыш островитян доступен за 11.5 (9%). Ничья — за 6.60 (15%).

Верите, что «Мальорка» наберет очки на «Олимпик Льюис Компанис»? Опция Х2 ждет вас за за 4.15.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.48, ТМ 2.5 — в 2.65. Рынок «обе забьют» идет за 2.00, обратный вариант предложили за 1.80.

Выигрыш сине-гранатовых с форой (-2) дали за 2.05. Котировка на Ф2(+2) — 1.77.

«Барселона» — «Мальорка»: прогноз и анализ матча ла лиги 22 апреля 2025 года

В субботу каталонцы оформили камбэк в домашней встрече против «Сельты» (4:3) и продлили беспроигрышную серию в ла лиге до 13 туров — 11 побед и две ничьи. Единственное поражение сине-гранатовых в 2025 году пришлось на ответный четвертьфинал Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:3).

Одна из причин провала на «Сигнал Идуна Парк» и проблем с «Сельтой» — усталость игроков. «Барса» живет в невероятно плотном графике, вынуждена играть каждые 3-4 дня, из-за чего у футболистов критически мало времени на восстановление. Перед матчем против клуба из Виго обычно сдержанный и дипломатичный Ханси Флик не сдержался и разнес руководство ла лиги за составление календаря.

«Во всех лигах защищают игроков и клубы, когда они играют в Лиге чемпионов. У нас нет времени на отдых. Я бы хотел поговорить с теми, кто за это отвечает, потому что у них нет ни малейшего представления о том, каково это для клубов. Может быть, мы сейчас не в лучшей форме, и соперник был лучше, но мы в полуфинале.

Я не хочу искать оправдания или жаловаться. Я доволен хотя бы тем, что мы не играем в воскресенье в 14.00 против «Вальядолида» — для меня это нормально. Но почему мы не можем сыграть в 18.00? Почему нет? Назовите хоть одну причину. Я бы хотел увидеть того человека, который составляет расписание, — потому что это просто шутка.

Ханси Флик («Барселона»). Фото Global Look Press

Каждая федерация заботится о своих клубах, а здесь — нет. Им все равно, что игроки ложатся спать в пять утра. Они говорят: «Пусть играют, потом как-нибудь восстановятся». У них нет ни малейшего представления о том, что это значит для футболистов.

Это влияет на весь испанский футбол, потому что если мы добиваемся успеха в Европе, от этого выигрывает вся ла лига. У меня нет слов — это невозможно выдержать», — сказал главный тренер каталонцев.

Клуб поддержал Флика и заявил, что подаст жалобу из-за календаря. Немца можно понять, ведь его опасения оказались пророческими: в матче против «Сельты» блауграна потеряла Роберта Левандовски. Форвард получил травму бедра и выбыл примерно на три недели. Вероятно, поляк пропустит не только финал Кубка Испании, но и обе встречи с «Интером» в полуфинале ЛЧ. А неделей ранее «Барса» лишилась еще одного лидера — Алехандро Бальде сломался в игре против «Леганеса».

«Мальорка» начала 2025-й с разгромных поражений сразу в двух турнирах: в 1/16 финала Кубка Испании вылетела от «Понтеведры» (0:3), а в полуфинале Суперкубка Испании — от «Реала» (0:3). Черная полоса перенеслась и на чемпионат — островитяне проиграли в трех турах подряд с общим счетом 0:7.

Зато в 10 последних матчах ла лиги красно-черные уступили только дважды — также у команды Хагобы Аррасате пять ничьих и три победы. «Мальорка» включилась в борьбу за еврокубки — за шесть туров до финиша занимает седьмое место, которое дает путевку в общий этап Лиги Европы. На восьмой позиции, с которой можно попасть в Лигу конференций, расположилась «Сельта»: клубы разделяет лишь один балл.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Барселона» — «Мальорка»

В лазарете сине-гранатовых находятся Марк Берналь, Марк-Андре тер Штеген, Марк Касадо, Алехандро Бальде и Роберт Левандовски. У островитян потерь нет.

Алехандро Бальде и Роберт Левандовски («Барселона»). Фото Global Look Press

«Барселона» — «Мальорка»: статистика личных встреч

История противостояния клубов насчитывает 72 матча. У каталонцев безоговорочное преимущество по числу побед — 43 против 16. Еще в 13 играх соперники разошлись вничью.

В первом круге команда Ханси Флика разнесла «Мальорку» на стадионе «Сон Моиш» (5:1). На перерыв ушли при равном счете: Ферран Торрес отметился голом на 12-й минуте, Ведат Муричи — на 43-й. Во втором тайме «Барса» добавила оборотов и забила трижды: Рафинья оформил дубль, также отличились Френки Де Йонг и Пау Виктор.

Островитяне не обыгрывали блауграну на выезде с мая 2008 года (3:2). А очки не отбирали с октября 2010-го (1:1). С тех пор серия поражений красно-черных достигла шести встреч.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Мальорка»

В прошлом сезоне сине-гранатовые обыграли островитян на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» только с минимальным счетом (1:0). На этот раз голов тоже вряд ли будет много: каталонцы истощены плотным календарем и постараются сэкономить силы перед финалом Кубка Испании. Плюс у хозяев не будет лучшего бомбардира, без которого атака явно потеряет в качестве. К тому же «Мальорке» стилистически несвойственны результативные сценарии: в девяти из 12 последних матчей с участием красно-черных было забито не больше двух мячей на двоих.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 2.13.