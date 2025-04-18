Рафинья ведет «Барселону» к трофеям. Но «Сельта» даст бой разогнавшимся каталонцам

«Барса» не проигрывает в ла лиге с декабря.

«Барселона» в 32-м туре ла лиги встретится с «Сельтой»: игра пройдет 19 апреля на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Главный арбитр матча Марио Мелеро Лопес даст стартовый свисток в 17.15 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Испания. Ла лига. 32-й тур.

19 апреля, 17:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Сельта» 19 апреля 2025 года

По мнению букмекеров, сине-гранатовые — однозначные фавориты: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.31, что составляет приблизительно 75 % вероятности. Выигрыш «Сельты» дан за 8.19 (11 %) — это наименее возможный исход. Ничья идет за 6.00 (15 %).

В матче первого круга команды не выявили сильнейшего (2:2). Рынок на непоражение команды из Виго и в предстоящей игре доступен с котировкой 3.57.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство «Барселоны»:

• 2:0 — за 7.80;

• 2:1 — за 8.00;

• 3:0 — за 8.60.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.89, ТМ 3.5 — за 1.91.

Рынок «обе забьют» идет за 1.63, противоположный вариант дан за 2.18.

«Барселона» — «Сельта»: прогноз и анализ матча ла лиги 19 апреля 2025 года

Каталонцы — главные фавориты чемпионской гонки. За семь туров до финиша команда Ханси Флика опережает «Реал» на четыре очка, «Атлетико» — на семь. К тому же она находится в гораздо лучшей форме, нежели конкуренты: «Барса» не победила лишь в одном из предыдущих 11 туров чемпионата. А последнее поражение в ла лиге сине-гранатовые потерпели еще в декабре — тогда уступили «Атлетико» (1:2), пропустив в самом конце встречи.

«Барса» с отрывом забивает больше всех в чемпионате — наколотила 84 гола за 31 матч, в среднем это 2,71 мяча за 90 минут. Фантастический сезон проводит Рафинья: настрелял 28+22 во всех турнирах и, по мнению многих источников, является главным претендентом на «Золотой мяч». В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Боруссией» (4:0) он установил рекорд для бразильцев по голевым действиям в ЛЧ (19), а также сравнялся с личным рекордом Лионеля Месси.

«Очевидно, у меня есть свои личные цели, я стараюсь их достигать, и, честно говоря, «Золотой мяч» не является одной из них. Эти цели — голы, результативные передачи, завоевание титулов с «Барселоной» и сборной. Когда дела в клубе и сборной идут хорошо, это естественно, что кто-то из игроков выделяется. Тот факт, что я являюсь одним из главных претендентов на «Золотой мяч», уже является победой после всего, что я пережил за свою карьеру. Просто претендовать на него — уже победа. Я стараюсь не зацикливаться на этом, я сосредотачиваюсь на футболе. Игра за игрой, тренировка за тренировкой», — отреагировал сам Рафинья.

«Сельта» в последние недели серьезно поправила турнирное положение и вторглась в борьбу за еврокубки. Большую часть сезона команда шла во второй половине таблицы, но сейчас располагается на седьмой строчке. В предыдущих девяти турах коллектив из Виго потерпел всего одно поражение и одержал пять побед. Во время этой серии был повержен «Бетис» (2:1), а с «Атлетико» удалось сыграть вничью (1:1).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Барселона» — «Сельта»

У хозяев травмированы Марк-Андре тер Штеген, Алехандро Бальде, Марк Касадо и Марк Берналь.

У гостей нет потерь.

«Барселона» — «Сельта»: статистика личных встреч

В первом круге команды сыграли вничью (2:2). «Сельта» является не самым простым соперником для «Барселоны» — в последних 10 встречах во всех турнирах каталонцы обыграли ее лишь в половине случаев.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Сельта»

Команды могут порадовать голами: «Барса» забивает больше всех в ла лиге, но не всегда действует надежно. Например, перед предстоящей игрой пропустила три мяча от «Боруссии» (1:3) в ЛЧ. «Сельта» же забивает и пропускает примерно одинаково — 1,42 и 1,45 соответственно в среднем за матч. Рынок «обе забьют» зашел в восьми из последних 10 очных встреч команд, ТБ 2.5 — в девяти из них.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.84.