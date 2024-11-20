Прогноз и ставка на матч бундеслиги «Бавария» — «Аугсбург» 22 ноября 2024 год

Команда Венсана Компани не пропустила в пяти матчах подряд.

22 ноября «Бавария» и «Аугсбург» откроют программу 11-го тура бундеслиги. Поединок пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 22.25 мск проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Бавария» — «Аугсбург» 22 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали мюнхенцев безоговорочными фаворитами: поставить на победу команды Венсана Компани можно за 1.11, это приблизительно 83% вероятности результата. Выигрыш «Аугсбурга» оценили в 17.0 (6%), ничью — в 9.00 (11%).

Если верите, что «фуггеры» наберут очки на «Альянц Арене», возьмите опцию Х2 за 5.88.

Тотал больше 3.5 гола идет за 1.65, ТМ 3.5 — за 2.15. На «обе забьют» дали коэффициент 1.98, обратный рынок доступен за 1.82.

Три наиболее вероятных итога поединка, согласно мнению экспертов, указывают на сухую победу «Баварии»:

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«Бавария» — «Аугсбург»: прогноз и анализ матча бундеслиги 22 ноября 2024 года

Разгром от «Барселоны» (0:4) явно встряхнул мюнхенцев: в пяти следующих играх они победили с общим счетом 14:0. Серия началась с трех разгромов — над «Бохумом» (5:0), «Майнцем» (4:0) и «Унионом» (3:0). А перед паузой на сборные команда Венсана Компани с минимальным счетом (1:0) обыграла «Бенфику» и «Санкт-Паули».

Главными героями «Баварии» на этом отрезке стали Джамал Мусиала и Харри Кейн: немец набрал 6+1 по системе «гол+пас», англичанин оформил 3+3. Также отлично проявили себя Кингсли Коман (2+1), Лерой Сане (2+0), Альфонсо Дэвис (0+2).

Кингсли Коман, Харри Кейн, Джамал Мусиала и Альфонсо Дэвис («Бавария»). Фото Getty Images

После семи туров бундеслиги «Аугсбург» шел четвертым с конца таблицы — стартовал с четырех поражений, ничьей и всего двух побед. Но на международный перерыв «фуггеры» ушли в компании с четырехматчевой беспроигрышной серией.

Одной из жертв команды Йесса Торупа на этом промежутке стала дортмундская «Боруссия» (2:1). Также команда Йесса Торупа разгромила «Шальке» (3:0) в Кубке Германии. А с «Вольфсбургом» (1:1) и «Хоффенхаймом» разошлась вничью (0:0).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Бавария» — «Аугсбург»

В лазарете мюнхенцев находятся Хироки Ито, Йосип Станишич, Александр Павлович, Жоау Пальинья и Свен Ульрайх. У «фуггеров» четыре потери — Рис Оксфорд, Рубен Варгас, Фредрик Йенсен и Тим Брайтхаупт залечивают повреждения.

«Бавария» — «Аугсбург»: статистика личных встреч

В бундеслиге команды провели между собой 26 матчей — у «Баварии» колоссальное преимущество по числу побед, 20 против четырех. Еще два поединка завершились вничью.

В прошлом сезоне Харри Кейн и компания дважды обыграли «Аугсбург»: в первом круге — в Мюнхене (3:1), а во втором — на «ВВК Арене» (3:2).

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Аугсбург»

Тот факт, что мюнхенцы заберут три очка, не вызывает сомнений. Единственная победа «Аугсбурга» на «Альянц Арене» случилась в мае 2015 года (1:0). Ничью «фуггеры» тоже добыли всего однажды — в сентябре 2018-го (1:1). В этом сезоне команда Йесса Торупа уже успела встретиться с одним из претендентов на чемпионство — разгромно влетела «Лейпцигу» (0:4). Это хороший знак для парней Венсана Компани: они не пропустили ни одного мяча в пяти матчах подряд и имеют все шансы продлить серию.

Рекомендуемая ставка: «Бавария» победит всухую за 1.95.

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