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Сегодня, 15:45

После разгрома от «Барсы» у «Баварии» почти нет права на ошибку. Повезло, что «Бенфика» — удобный клиент для мюнхенцев

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Бенфика» 6 ноября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Харри Кейн («Бавария»).
Фото Getty Images
Харри Кейн и Джамал Мусиала («Бавария»).
Фото Getty Images
Дайот Упамекано и Александр Павлович («Бавария»).
Фото Getty Images
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У команды Венсана Компани три победы подряд с общим счетом 12:0.

6 ноября «Бавария» сыграет с «Бенфикой» в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
06 нояб, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Бенфика

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Бенфика» 6 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline ждут победы мюнхенцев: поставить на команду Венсана Компани можно за 1.30, это приблизительно 70% вероятности результата. Выигрыш «Бенфики» оценили в 7.60 (13%), ничью — в 5.80 (17%).

Если верите, что «орлы» наберут очки на «Альянц Арене», возьмите опцию Х2 за 3.29.

Тотал больше трех голов идет за 1.44, ТМ 3 — за 2.65. На «обе забьют» дали коэффициент 1.58, обратный рынок доступен за 2.28.

Четыре наиболее вероятных итога поединка, согласно мнению экспертов, указывают на победу «Баварии»:

  • 2:1 — за 8.20;
  • 2:0 — за 8.40;
  • 3:1 — за 8.80;
  • 3:0 — за 9.00.

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«Бавария» — «Бенфика»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 6 ноября 2024 года

Мюнхенцы встречают четвертый тур ЛЧ на 23-м месте таблицы — на одну строчку ниже загребского «Динамо», которое разнесли на старте общего этапа на «Альянц Арене» (9:2). Злая ирония стала возможной после двух подряд поражений на выезде — от «Астон Виллы» (0:1) и «Барселоны» (1:5).

На исправление ситуации у команды Венсана Компани есть пять матчей: дома с «Бенфикой» и «ПСЖ», на выезде с «Шахтером» и «Фейеноордом», а затем снова на своем поле — с братиславским «Слованом». Прямая путевка в 1/8 финала достанется только первым восьми счастливчикам — клубам с девятой по 24-ю позиции предстоит дополнительный раунд плей-офф.

При этом в бундеслиге у «Баварии» все прекрасно: семь побед и две ничьих с общей разницей голов 32:7. Мюнхенцы захватили первое место и не планируют его отдавать: отрыв от «Лейпцига» составляет три очка, от «Айнтрахта» — шесть. «Байер», дортмундская «Боруссия» и «Фрайбург» отстали уже на семь баллов.

Харри Кейн и Джамал Мусиала («Бавария»).
Фото Getty Images

«Бенфика» начала общий этап ЛЧ с победы над «Црвеной Звездой» в Белграде (2:1), затем разгромила «Атлетико» (4:0) на родном «Эштадиу да Луш», а в третьем туре там же неожиданно влетела «Фейеноорду» (1:3). Это лишь второе поражение «орлов» в нынешнем сезоне, причем первое произошло еще в начале августа — уступили «Фамаликану» (0:2) в стартовом туре чемпионата Португалии.

Между этими неудачами уместилась девятиматчевая беспроигрышная серия — на этом отрезке команда Бруну Лаже потеряла очки всего однажды, когда разошлась вничью с «Мойренсе» (0:2). А в трех последних встречах лиссабонцы победили с общим счетом 10:1. «Риу Аве» (5:0) и «Фаренсе» (2:1) стали жертвами «Бенфики» в чемпионате, «Санта-Клара» (3:0) — в Кубке Лиги.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Бавария» — «Бенфика»

В лазарете мюнхенцев находятся сразу четыре защитника — Хироки Ито, Йосип Станишич, Саша Боэ и Дайот Упамекано. Также из строя выбыл опорник Александр Павлович. У «орлов» три потери — Тиагу Говея, Джанлука Престианни и Леандро Баррейро залечивают повреждения.

Дайот Упамекано и Александр Павлович («Бавария»).
Фото Getty Images

«Бавария» — «Бенфика»: статистика личных встреч

Лиссабонцы ни разу не обыграли «Баварию» в официальных матчах — уступили девять раз и трижды добыли ничейный результат. Общая разница мячей — 35:9 в пользу мюнхенцев.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Бенфика»

После разгрома от «Барсы» мюнхенцы безжалостны к соперникам: в каждом из трех предыдущих матчей забили от трех мячей и больше. До визита в Каталонию команда Венсана Компани тоже выступала результативно — «Штутгарт» (4:0) и «Айтрахт» (3:3) готовы подтвердить. В двух последних визитах на «Альянц Арену» лиссабонцы получили по пять мячей — на этот раз хозяева снова не пожалеют «орлов».

Рекомендуемая ставка: «Бавария» забьет больше 2.5 мяча за 1.82.

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