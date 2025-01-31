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Сегодня, 09:15

Больше «Баварии» в топ-5 европейских лиг забила только «Барса». В субботу мюнхенцы получат идеальный шанс улучшить статистику

Прогноз и ставка на матч бундеслиги «Бавария» — «Хольштайн Киль» 1 февраля 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Харри Кейн («Бавария»).
Фото Global Look Press
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Команда Венсана Компани проверит худшую оборону чемпионата.

1 февраля «Бавария» примет «Хольштайн Киль» в 20-м туре бундеслиги. Поединок пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 17.25 мск проведет телеканал «Матч! Футбол 3».

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур.
01 февр, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Хольштайн

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Бавария» — «Хольштайн Киль» 1 февраля 2025 года

Аналитики назвали мюнхенцев безоговорочными фаворитами: поставить на победу команды Венсана Компани можно за 1.06, это приблизительно 89% вероятности результата. Выигрыш «Хольштайна» оценили в 36.00 (3%), ничью — в 12.50 (8%).

Если верите, что клуб из Киля преподнесет сенсацию и наберет очки на «Альянц Арене», возьмите опцию Х2 за 9.00.

Тотал больше 3.5 гола идет за 1.43, ТМ 3.5 — за 2.85. На «обе забьют» дали коэффициент 2.17, обратный рынок доступен за 1.65.

Три наиболее вероятных итога поединка, согласно мнению экспертов, указывают на победу «Баварии» с разгромным счетом:

  • 4:0 — за 7.50;
  • 3:0 — за 8.00;
  • 5:0 — за 9.50.
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«Бавария» — «Хольштайн Киль»: прогноз и анализ матча бундеслиги 1 февраля 2025 года

Мюнхенцы завершили общий этап Лиги чемпионов уверенной победой над «Слованом» (3:1), но разгром недельной давности от «Фейеноорда» (0:3) помешал клубу выйти в 1/8 финала напрямую. Красные финишировали на 12-й строчке таблицы, среди возможных соперников по стыкам — «Селтик» или «Манчестер Сити». В следующей стадии команду Венсана Компани может ждать встреча с «Атлетико» или «Байером».

В бундеслиге все складывается куда позитивнее: в прошлые выходные «Бавария» сломила «Фрайбург» (2:1), продлила победную серию до пяти туров и увеличила отрыв от «Байера» до шести очков. «Айнтрахт» отстал от лидера уже на 11 баллов, «Штутгарт» и «Лейпциг» — на 16.

Мюнхенцы — с отрывом самая результативная команда чемпионата: за 19 туров забили 58 мячей. В топ-5 европейских лиг чаще отличалась только «Барселона» (59), при этом каталонцы сыграли на два матча больше. Главные подвиги красных в атаке связаны с Харри Кейном — англичанин возглавляет гонку бомбардиров с 17 голами. Также на счету форварда шесть ассистов.

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Долгие годы «Хольштайн» метался между региональной и третьей лигами, а в сезоне-2017/18 проскочил во вторую бундеслигу и задержался там на семь лет. Минувшую кампанию клуб из Киля завершил на второй строчке таблицы и впервые в истории пробился в бундеслигу.

В дебютном сезоне в элите «аисты» борются за выживание: идут вторыми с конца таблицы, от зоны стыков команду Марселя Раппа отделяет два балла, от спасительного 15-го места — шесть. Новички добыли всего три победы за 19 туров и еще ни разу не выиграли на выезде — три ничьи и шесть поражений.

В нынешнем чемпионате «Хольштайн» пропустил больше всех — 48 голов. При этом с результативностью у «аистов» порядок: забили уже 28 мячей, во второй половине таблицы чаще отличилась только дортмундская «Боруссия» (34).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Бавария» — «Хольштайн Киль»

В лазарете мюнхенцев находятся Хироки Ито, Даниэль Перец, Альфонсо Дэвис и Леон Горецка. У «аистов» тоже хватает потерь: Колин Кляйне-Бекель, Патрик Эррас, Марвин Шульц, Карл Юханссон и Александр Бернхардссон находятся на больничном, а Николай Ремберг пропустит выезд на «Альянц Арену» из-за перебора желтых карточек.

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«Бавария» — «Хольштайн Киль»: статистика личных встреч

Впервые команды сыграли друг с другом в январе 2021-го в 1/16 финала Кубка Германии. «Аисты» сенсационно утащили матч в дополнительное время (2:2), прошли мюнхенцев в серии пенальти (6:5) и в итоге добрались до полуфинала турнира. На тот момент клуб проводил во второй бундеслиге лишь четвертый сезон.

Спустя 3,5 года «Бавария» вернулась в Киль и отомстила за обидное поражение — разгромила «Хольштайн» в первом круге нынешнего чемпионата (6:1). Крупный счет (3:0) установился уже к 13-й минуте, а главным хищником вечера стал Харри Кейн: форвард оформил хет-трик и приплюсовал к нему ассист.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Хольштайн Киль»

В четырех последних поединках на «Альянц Арене» из пяти влетело 5+ голов. Субботняя игра не станет исключением. Мюнхенцы — с отрывом самая результативная команда бундеслиги: за 19 туров забили 58 мячей. У «аистов» большие проблемы с обороной: пропустили 48 раз — больше всех в чемпионате. Плюс не стоит забывать о том, как сложилась встреча соперников в первом круге.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» и ТБ 4.5 за 1.98.

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